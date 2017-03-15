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18.05 Четверг

Дресс-код в Сумах – вышиванка

Сегодня, 11:02 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Дресс-код в Сумах – вышиванка

18 мая ко Дню Вышиванки на автостоянке возле ТРЦ «Мануфактура» состоится фестиваль молодежного творчества «Cогреет душу вышиванка». Он начнется в 16:00 и продлится до 21:00. В нем примут участие студенческие коллективы вузов города (СумГУ, СНАУ, СДПУ им. А. С. Макаренко, ХНУВС, медицинский колледж, строительный колледж, машиностроительный колледж СумГУ, колледж пищевой промышленности НУПТ), которые будут представлять номера в номинациях: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, СТЭМ, пантомима, оригинальный жанр. В рамках фестиваля запланировано проведение танцевального флешмоба, — сообщает Информационный портал Сумского горсовета

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