Дождаться стабильности в Сумах

Любая покупка требует желания, возможностей и решительности. Тем более недвижимость, самая ответственная покупка для всей семьи. Желание, т.е. потребность или спрос покупки недвижимости по-прежнему велико, многие хотят улучшить качество жизни. Возможности тоже есть, как ни парадоксально при таком низком уровне доходов. Ведь цены на недвижимость — самые низкие за последние 13-15 лет. Цены на квартиры на уровне стоимости среднего автомобиля. Но количество покупок недвижимости значительно снизилась. Это отмечают все участники рынка. Это касается в первую очередь вторичной недвижимости, потому что её продают за доллары. Пока цена недвижимости “привязана” к доллару, а доллар имеет тенденцию к повышению стоимости по отношению к гривне, мы будем видеть отложенные покупки на вторичном рынке и ожидание покупателями еще большего снижения цены.

Как только мы дождемся минимальной стабильности, даже не улучшения экономической и политической ситуации, а хотя бы не ухудшения, покупок недвижимости будет больше. Это совсем не означает, что цены вырастут. До этого еще очень далеко. Повышение цен станет возможным только при активном кредитовании. А это произойдет только при снижении процентных ставок.

Проблема покупок сейчас не столько в отсутствии средств, сколько в отсутствии пристойных предложений. Рынок заполнен недвижимостью, которую уже не хотят покупать, квартирами в так называемых “хрущевках”. Неудобная планировка, маленькие кухни, старые коммуникации, этот жилой фонд нам достался от бабушек-дедушек. Старики умирают, “хрущевки” пустеют. Молодежь стремится поменять их на более качественное жилье. К сожалению, качественного жилья и на вторичном и на первичном рынке очень мало. Новые дома хоть и оборудованы автономным отоплением в каждой квартире, не отвечают самому главному социальному заказу, наличию отдельных спален. Застройщики выдают нам 1-2-комнатные квартиры, т.е. квартиры с одной спальней. Покупатели сейчас – это, в основном, активная зарабатывающая молодежь, семьи с детьми, которым нужны отдельные спальни. Стиль жизни бабушек-дедушек им уже не подходит. Комфортная качественная жизнь предполагает отдельные спальни для детей и родителей. А это 3-4-х комнатные квартиры. Сейчас важнее не площадь, а наличие отдельных комнат. Таких квартир практически не строят. Новых квартир с тремя спальнями нет совсем. С двумяя спальнями, т.е. 3-х комнатные в новых домах, как правило, очень большой площади 120-150 м2. Это и дорого, и не выгодно.

На вторичном рынке 3-4-комнатные квартиры сейчас не популярны, предполагается, раз в них нет автономного отопления, за них дорого платить. Проблему частично решают счетчики тепла, но пройдет время, прежде чем можно будет сравнить расходы и просчитать затраты.

Если застройщики не поменяют планировочные решения в строящихся домах, большая часть их покупателей уйдет на вторичный рынок. Уже сейчас мы видим переизбыток 1-2-комнатных квартир в “новостроях”. И хотя их по-прежнему активно покупают, не все в них собираются жить. Достаточно пройти вечером мимо заселенных новых домов, чтобы увидеть, что большая часть окон не светится, там не живут. А это значит, что квартиры со временем будут продавать. Добавятся и те, что строятся сейчас. Кто их будет покупать и за какую цену? Подобную картину уже наблюдают жители пригородов Киева — Бучи, Ирпеня, Борисполя. Количество “новостроев” уже превысило потребности, и цены значительно упали. В этих городах-спутниках можно купить квартиру по такой же цене, как в Сумах.

Сейчас, как никогда, много предложений коммерческой недвижимости: офисов, торговых помещений, складов, баз и целых имущественных комплексов. Предприниматели “первой волны”, 90-2000-х, уходят. Не те прибыли, не видят развития, зачастую просто устали. Цены очень привлекательные. Но покупок мало. Новое поколение предпринимателей пока не решается развивать бизнес и производство в Украине. Здесь пока тоже период ожидания стабильности.

По оценкам экспертов, у украинцев сейчас “на руках” несколько миллиардов долларов. При минимальной стабилизации эти деньги обязательно начнут вкладывать, и в первую очередь в недвижимость и в землю.

Елена Шульга, эксперт по недвижимости, член Лиги экспертов Украины, «Панорама» №17