Доверяй, но проверяй: гороскоп на 19 июня

Следует особенно тщательно проверять информацию, поступившую из неподтверждённых источников. Это день закулисных интриг, обмана и тайн, которыми будет окутано даже общение с самыми близкими.

Овен:

Овны в этот день утратят способность мыслить логично. Причиной для этого станет ваш поверхностный эмоциональный настрой, а также воспоминания о человеке, с которым вы познакомились накануне.

Телец:

Тельцы в этот день проведут ряд крупных реформ в своём привычном существовании. Для начала вы пристально оцените свой гардероб и без сожалений избавитесь от вещей, которые давно устарели или навевают вам неприятные воспоминания.

Близнецы:

Близнецам не стоит браться за новые проекты. Удача сегодня пройдёт мимо ваших дверей, а потому все приложенные вами усилия не принесут заветного результата.

Рак:

Ракам сегодня очень навредит негативно окрашенная информация. Откажитесь от просмотра триллеров или душещипательных мелодрам, так как всё происходящее на экране вы будете мысленно переносить на свою реальность.

Лев:

Львам сегодня захочется окружить себя тишиной, спокойствием и уютом. На вечер этой пятницы вы откажетесь от дружеских встреч, закроетесь в стенах своего дома и будете о чём-то мечтать, медленно потягивая любимый напиток.

Дева:

Девы сегодня всерьёз задумаются о смене места работы. Это решение примет конкретные черты сразу после того, как вы пообщаетесь с бывшим коллегой, который недавно уволился и нашёл более престижную должность.

Весы:

Весы с большим трудом дождутся окончания рабочего дня. В предвкушении встречи со своими друзьями вы не сможете сконцентрироваться на делах и будете мечтать лишь о том, чтобы начальство позволило вам уйти с работы пораньше.

Скорпион:

Скорпионы сегодня будут витать в облаках и пропустят какое-то важное событие. В итоге шансом продвинуться к заветным карьерным высотам воспользуется кто-то другой, а вам придётся довольствоваться статусом аутсайдера.

Стрелец:

Стрельцы сегодня поймут, что находятся в психологической зависимости от своей второй половинки. Пока спутник вашей жизни будет зол и угрюм, у вас также не появится желание предаваться беззаботному пятничному веселью.

Козерог:

Козерогам сегодня не стоит злоупотреблять своим служебным авторитетом. Вы попытаетесь повесить свои обязанности на кого-то из младших коллег, но этот человек допустит ошибку, и вам придётся её устранять в свои законные выходные.

Водолей:

Водолеям сегодня крупно повезёт по дороге с работы. Случайно приобретённый лотерейный билет станет для вас пропуском в новую жизнь, в которой не будет места бережному подходу к деньгам и ненавистной вам экономии.

Рыбы:

Рыбы рискуют сильно подорвать спокойную внутрисемейную атмосферу. Не забывайте, что конфликт, начавшийся в эту пятницу, может нарушить ваши планы на отдых и сделать пребывание в домашних стенах просто невыносимым.