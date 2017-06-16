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19.06 Понедельник

Доверяй, но проверяй: гороскоп на 19 июня

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Доверяй, но проверяй: гороскоп на 19 июня

Следует особенно тщательно проверять информацию, поступившую из неподтверждённых источников. Это день закулисных интриг, обмана и тайн, которыми будет окутано даже общение с самыми близкими.
Овен:
Овны в этот день утратят способность мыслить логично. Причиной для этого станет ваш поверхностный эмоциональный настрой, а также воспоминания о человеке, с которым вы познакомились накануне.
Телец:
Тельцы в этот день проведут ряд крупных реформ в своём привычном существовании. Для начала вы пристально оцените свой гардероб и без сожалений избавитесь от вещей, которые давно устарели или навевают вам неприятные воспоминания.
Близнецы:
Близнецам не стоит браться за новые проекты. Удача сегодня пройдёт мимо ваших дверей, а потому все приложенные вами усилия не принесут заветного результата.
Рак:
Ракам сегодня очень навредит негативно окрашенная информация. Откажитесь от просмотра триллеров или душещипательных мелодрам, так как всё происходящее на экране вы будете мысленно переносить на свою реальность.
Лев:
Львам сегодня захочется окружить себя тишиной, спокойствием и уютом. На вечер этой пятницы вы откажетесь от дружеских встреч, закроетесь в стенах своего дома и будете о чём-то мечтать, медленно потягивая любимый напиток.
Дева:
Девы сегодня всерьёз задумаются о смене места работы. Это решение примет конкретные черты сразу после того, как вы пообщаетесь с бывшим коллегой, который недавно уволился и нашёл более престижную должность.
Весы:
Весы с большим трудом дождутся окончания рабочего дня. В предвкушении встречи со своими друзьями вы не сможете сконцентрироваться на делах и будете мечтать лишь о том, чтобы начальство позволило вам уйти с работы пораньше.
Скорпион:
Скорпионы сегодня будут витать в облаках и пропустят какое-то важное событие. В итоге шансом продвинуться к заветным карьерным высотам воспользуется кто-то другой, а вам придётся довольствоваться статусом аутсайдера.
Стрелец:
Стрельцы сегодня поймут, что находятся в психологической зависимости от своей второй половинки. Пока спутник вашей жизни будет зол и угрюм, у вас также не появится желание предаваться беззаботному пятничному веселью.
Козерог:
Козерогам сегодня не стоит злоупотреблять своим служебным авторитетом. Вы попытаетесь повесить свои обязанности на кого-то из младших коллег, но этот человек допустит ошибку, и вам придётся её устранять в свои законные выходные.
Водолей:
Водолеям сегодня крупно повезёт по дороге с работы. Случайно приобретённый лотерейный билет станет для вас пропуском в новую жизнь, в которой не будет места бережному подходу к деньгам и ненавистной вам экономии.
Рыбы:
Рыбы рискуют сильно подорвать спокойную внутрисемейную атмосферу. Не забывайте, что конфликт, начавшийся в эту пятницу, может нарушить ваши планы на отдых и сделать пребывание в домашних стенах просто невыносимым.

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