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Досугом сумской молодежи займется узник совести

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Досугом сумской молодежи займется узник совести

С 15 июня директором городского Центра досуга молодежи стал Игорь Ганненко. Об этом на аппаратном совещании в понедельник сообщил и.о. мэра Владимир ВОЙТЕНКО. По его словам, Игорь Ганненко назначен распоряжением мэр Сум Александр Лысенко. Ранее он с 5 января возглавлял отдел пресс-службы и являлся пресс-секретарем мэра.
Игорь Ганненко родился 17 июня 1993 г. в Сумах. Закончил филологический факультет (специализация — украинский и английский языки) Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко и учится в Сумском государственном университете (управление проектами).
В 2013 г. был приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы за граффити президента Януковича с красной точкой на лбу. Он находился три месяца в СИЗО и год в колонии.
Больше года возглавляет областную общественную организацию «Батьківшина молода», является депутатом Сумского областного совета, руководит и сотрудничает со многими общественными организациями, занимается тренингами и студенческим самоуправлением.
Напомним, назначению предшествовало собеседование с конкурсной комиссией. По итогам собеседования, в ходе которого кандидаты рассказывали свое видение развития ЦДМ, за Игоря Ганненко проголосовали 6 членов комиссии, за Кирилла Бурлаку – 1, за Дмитрия Тищенко – 0. Из 15 членов комиссии присутствовали только семь. Накануне конкурса почти половина представителей молодежных общественных организаций вышли из ее состава, посчитав, что все решено и без них.
С апреля городской Центр досуга молодежи остался без директора после увольнения Марины Попатенко, уехавшей на работу в Киев.

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