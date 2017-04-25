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Дорожники Сумщины вышли на толоку (фото)

Сегодня, 14:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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30 мая около 20 рабочих Службы автодорог области и ГП «Сумской облавтодор» на трассе Киев-Сумы-Юнаковка облагораживали остановки автотранспорта. Они навели порядок вокруг автоостановок Сулы, Терешковка и др и покрасили места, где пассажиры ожидают транспорт. Напомним, в этом году это уже третья толока, на которую выходят работники Службы автодорог области. Ранее на этой же трассе убирали придорожный мусор и высаживали деревья, — сообщает пресс-служба САД в Сумской области.

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