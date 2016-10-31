Дорожники Сумщины продолжают работать в усиленном режиме

По состоянию на сегодняшний день, проезд автомобильными дорогами общего пользования области обеспечен в полном объеме. Дорожники продолжают работать в круглосуточном режиме, и особенно тщательно обрабатываются спуски, подъемы, опасные повороты и маршруты с наибольшей интенсивностью движения. Продолжается расчистка и обработка противогололедней смесью остановок общественного транспорта, — сообщает пресс-служба автомобильных дорог Сумской области.

По сообщениям синоптиков, сложные погодные условия на территории области будут сохраняться и в дальнейшем. Служба автомобильных дорог в Сумской области в очередной раз просит: «Уважаемые водители! Будьте максимально внимательными и осторожными! По возможности воздержитесь от дальних поездок! Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, -избегайте резкого маневрирования, превышение скоростного режима и дистанции. Помните — от вас лично зависит как ваша безопасность, так и безопасность ваших близких и других участников дорожного движения!