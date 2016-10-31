Панорама / сумы / новости / события / комментарии
28.12 Среда

Дорожники Сумщины продолжают работать в усиленном режиме

Сегодня, 12:43 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
Панорама Панорама

По состоянию на сегодняшний день, проезд автомобильными дорогами общего пользования области обеспечен в полном объеме. Дорожники продолжают работать в круглосуточном режиме, и особенно тщательно обрабатываются спуски, подъемы, опасные повороты и маршруты с наибольшей интенсивностью движения. Продолжается расчистка и обработка противогололедней смесью остановок общественного транспорта, — сообщает пресс-служба автомобильных дорог Сумской области.
По сообщениям синоптиков, сложные погодные условия на территории области будут сохраняться и в дальнейшем. Служба автомобильных дорог в Сумской области в очередной раз просит: «Уважаемые водители! Будьте максимально внимательными и осторожными! По возможности воздержитесь от дальних поездок! Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, -избегайте резкого маневрирования, превышение скоростного режима и дистанции. Помните — от вас лично зависит как ваша безопасность, так и безопасность ваших близких и других участников дорожного движения!

Напечатать Письмо автору Просмотров 2 Комментариев 0

читайте также
Своего хватает: Сумщина не приняла «подарочек» (фото) 2 фото
Своего хватает: Сумщина не приняла «подарочек» (фото)
31.10.2016, 15:15 Новость
Панорама Панорама 31.10.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 157 Комментариев 1
На Сумщине курение в постели привело к смерти
На Сумщине курение в постели привело к смерти
28.10.2016, 17:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.10.2016, 17:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 125 Комментариев 0
На Сумщине «рулят» субсидии
На Сумщине «рулят» субсидии
28.10.2016, 16:16 Новость
Панорама Панорама 28.10.2016, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 242 Комментариев 0
Дорогам Сумщины ищут подрядчика
Дорогам Сумщины ищут подрядчика
28.10.2016, 15:15 Новость
Панорама Панорама 28.10.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 132 Комментариев 0
Вот это упал! Несчастный случай на Сумщине
Вот это упал! Несчастный случай на Сумщине
28.10.2016, 12:27 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.10.2016, 12:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 479 Комментариев 0
Ярким пламенем! На Сумщине сгорела иномарка
Ярким пламенем! На Сумщине сгорела иномарка
28.10.2016, 11:01 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.10.2016, 11:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 326 Комментариев 0
На Сумщине достроят завод и продолжат ремонт дороги (фото) 3 фото
На Сумщине достроят завод и продолжат ремонт дороги (фото)
27.10.2016, 14:16 Новость
Панорама Панорама 27.10.2016, 14:16 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина Просмотров 164 Комментариев 0
Кресты памяти: на Сумщине появится новый памятник (фото) 6 фото
Кресты памяти: на Сумщине появится новый памятник (фото)
26.10.2016, 15:05 Новость
Панорама Панорама 26.10.2016, 15:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 148 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 163 Комментариев 0
Опросы

Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Как определить качество обуви?
Вчера, 21:32
admin admin Вчера, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – надежная асимметрия
Вчера, 20:24
admin admin Вчера, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Как «снять сливки» с Интернета? — Курсы интернет-маркетинга
22.12.2016, 12:17
admin admin 22.12.2016, 12:17 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Преимущества квартир на Софиевской Борщаговке
16.12.2016, 12:36
admin admin 16.12.2016, 12:36 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
Сергей Федоров к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Правильно, пусть ЛОПУХатые после публикаций е-деклараций чиновников почувствуют кто "живёт по новому", а кто жуёт ЛАПШУ С УШЕЙ за ГОЛОСОВАНИЕ ...
25.12.2016, 23:37
Егорьев к материалу
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
Прикольная штука - мы себе такую установили
25.12.2016, 15:58
http://tvgid.ua/serial/90878/gadalka-chuzhoe-schaste/
©2001—2016 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII