У перші весняні дні щирі вітання адресую вам – нашим берегиням. Саме жінка, як і весна, несе у світ особливу і велику місію – життя і любов, ніжність і красу, мудрість берегині роду.
Ви надихаєте нас, чоловіків, на нові звершення та перемоги на благо сім’ї, нашого міста. Ми вдячні вам за доброту сердець, які зігрівають світ своїм теплом. А вашу турботу та ласку сприймаємо як найдорожчу нагороду.
Зичу вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і достатку. Нехай у ваших оселях завжди лунає дитячий сміх, панують злагода й любов.
З повагою
Голова Сумської міської парорганізації ВО «Батьківщина» Андрій Баранов
Дорогі сумчанки!
У перші весняні дні щирі вітання адресую вам – нашим берегиням. Саме жінка, як і весна, несе у світ особливу і велику місію – життя і любов, ніжність і красу, мудрість берегині роду.
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