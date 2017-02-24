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08.03 Среда

Дорогі сумчанки!

Сегодня, 07:03 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
admin admin
Дорогі сумчанки!

У перші весняні дні щирі вітання адресую вам – нашим берегиням. Саме жінка, як і весна, несе у світ особливу і велику місію – життя і любов, ніжність і красу, мудрість берегині роду.
Ви надихаєте нас, чоловіків, на нові звершення та перемоги на благо сім’ї, нашого міста. Ми вдячні вам за доброту сердець, які зігрівають світ своїм теплом. А вашу турботу та ласку сприймаємо як найдорожчу нагороду.
Зичу вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і достатку. Нехай у ваших оселях завжди лунає дитячий сміх, панують злагода й любов.
З повагою
Голова Сумської міської парорганізації ВО «Батьківщина» Андрій Баранов

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