Дорогі сумчанки!

У перші весняні дні щирі вітання адресую вам – нашим берегиням. Саме жінка, як і весна, несе у світ особливу і велику місію – життя і любов, ніжність і красу, мудрість берегині роду.

Ви надихаєте нас, чоловіків, на нові звершення та перемоги на благо сім’ї, нашого міста. Ми вдячні вам за доброту сердець, які зігрівають світ своїм теплом. А вашу турботу та ласку сприймаємо як найдорожчу нагороду.

Зичу вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і достатку. Нехай у ваших оселях завжди лунає дитячий сміх, панують злагода й любов.

З повагою

Голова Сумської міської парорганізації ВО «Батьківщина» Андрій Баранов