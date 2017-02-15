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Дорогая жизнь

Сегодня, 12:18 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Сумщина
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С такими темпами роста цен на продукты, бензин и коммуналку украинцам вскоре придется отказаться от многих благ цивилизации и еды

Не успели украинцы переварить новую «минималку» и сопутствующие ей последствия, как нас обрадовали очередным подорожанием. Главная новость — стоимость бензина увеличилась на 50 копеек. Вырос в цене и главный продукт — хлеб. А еще серьезно подорожали молоко и мясо. Скоро молоко украинцы будут пить по большим праздникам и дарить его на торжественные мероприятия вместо коньяка многолетней выдержки, который, кстати, тоже подорожал. Эксперты прогнозируют, что цены на топливо, а вместе с ним и на многое другое, продолжат расти. После того как государство решило с октября 2016 г. эти самые цены не регулировать, у производителей появилась прекрасная возможность заработать на жизнь, и только ленивый этой возможностью не воспользовался. А главное — сильно оправдываться, почему так происходит, не приходится. Сразу вырисовывается несколько весомых аргументов: минимальная заработная плата выросла, энергоресурс подорожал, топливо подорожало. Жить становится с каждым месяцем только дороже. Что же ждет сумчан с приходом весны? Ответ очевиден — очередное подорожание. Будут дорожать свет, вода, возможно, и подорожания проезда в общественном транспорте частные перевозчики добьются. А еще эксперты прогнозируют рост стоимости газа, вследствие которого опять могут пересмотреть тарифы на отопление и горячую воду в сторону их увеличения. Ведь все в природе взаимосвязано. И раз платить нам теоретически стали больше (помним про 3200 с Нового года), то практически эту теоретическую разницу нужно же как-то у нас отбирать.
Статистика говорит о том, что украинцы стали все больше накапливать долги и их кредитные и коммунальные задолженности продолжают расти. Платить за коммуналку у людей уже почти нет возможности, а что будет дальше?
А дальше, судя по последним тенденциям, будет только дороже.

Режим экономии
По данным Государственной службы статистики, задолженность украинцев за коммуналку превышает 16 млрд грн. Больше всего должников в Ивано-Франковской, Херсонской и Сумской областях. Украинцы смогли заплатить чуть больше половины начисленной за коммуналку суммы. Больше всего долгов накопилось за отопление и горячую воду, на втором месте — электроэнергия. Что касается последней, напомним: она снова будет дорожат уже меньше чем через месяц. Еще в 2015 г. НКРЭКУ постановлением №220 утвердила поэтапное повышение стоимости электроэнергии. Последний этап припадает на март 2017-го. В начале года украинцы будут платить за каждый кВт/час при потреблении менее 100 кВт 71,4 копейки, а с 1 марта – 90 копеек. При потреблении более 100 кВт/час каждый кВт/час до марта стоит 129 копеек, а после марта – 168 копеек.
Однако на этом подорожание не остановится – в структуре тарифа на холодную воду почти 30% занимает стоимость света. После подорожания электроэнергии НКРЭКУ также придется пересмотреть тариф и на водоснабжение. Сумчан уже предупредили о существенном повышении тарифа на воду. 25 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышениюитарифов на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

Согласно данным регулятора, тарифы 2017 г. будут повышены для 54 предприятий, среди которых и КП «Горводоканал» Сумского горсовета. В соответствии с Планом установления тарифов, действующий в Сумах тариф по централизованному водоснабжению в 4,32 грн. за один куб. м должен быть повышен до 6,09 грн. (на 40,97%). Тариф на централизованное водоотведение — с 4,16 грн. за куб. м — до 4,70 грн (на 12,98%). Тариф на водопотребление с 8,48 грн. -до 10,79 грн. (на 27,24%).
И чтобы жизнь совсем уж медом не казалась, эксперты прогнозируют и повышение цены на газ для населения. Причина в том, что импортное топливо растет в цене, а это непременно скажется на конечном потребителе.
Провайдеры кабельного ТВ объявили о росте с 1 февраля платы за каналы на 6% — это минимум на 8 грн./мес., а операторы мобильной связи — о росте расценок на их услуги, хотя обещают добавить бесплатный трафик. Поднялись и тарифы на услуги стационарной связи. Также стоит в ближайшие месяцы ожидать подорожания холодной воды, проезда по железной дороге (дважды на 10% до конца года).
А самое печальное в этом то, что прибыль с коммунальных платежек попадет в карманы частных компаний. Жителям, возможно, придется переходить в режим жесткой экономии: не кипятить лишний раз чайник, мыться в случае крайней необходимости и питаться всухомятку.

Больше купюр
Уже в феврале украинцев ждет пополнение в семье гривневых купюр. Новую бумажку номиналом в 1000 грн. обещают презентовать в феврале. Как она будет выглядеть, до сих пор держится в строжайшем секрете.
Самые разные эксперты ожидают, что появление этой купюры станет поводом называть Украину страной с высоким уровнем инфляции. Для рядового жителя, вероятнее всего, ее появление вряд ли будет радостным событием. Сегодня уже не выпускаются монетки номиналов 1-2 коп., поскольку их производство обходится выше их номинальной стоимости. Вероятнее всего, в скором времени в обиходе останутся разве что монеты в 25 и 50 коп., 1 грн. А цифры на ценниках попросту округлятся.

«Уже сейчас наблюдается пересчёт товаров в отдельных магазинах. Продавцы поднимают цены на 2-3%. Если доллар дойдёт до 30 гривен, то цены на товары могут подняться на 20%», — Александр Охрименко, экономист.

В среднем на 10% выросли цены на хлебобулочные изделия на прилавках сумских магазинов и киосков

Фото1: Взаимозависимость. Цены на топливо растут, соответственно, цены на продукты тоже, ведь их транспортировка будет обходиться дороже
Фото2: Ценники на округление. Подорожание на копейки уже не актуально, в новом году цены на самые разные товары растут сразу на несколько гривен
Фото3: Ищите позитив. Есть мнение, что с введением купюры номиналом в 1000 грн. будет легче давать взятки

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №7

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