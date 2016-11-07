Дорога домой: спецпрограмма от СБУ

Служба безпеки України в рамках спеціальної програми «На тебе чекають вдома» здійснює заходи щодо повернення на підконтрольну Україні територію та звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях (НЗФ) т.зв. «ДНР/ЛНР».

СБ України допомогла повернутися до мирного життя вже понад 200 нашим співвітчизникам.

Найбільш поширені питання про Програму

1.На кого поширюється дія Програми?

Вона поширюється на осіб, які добровільно відмовилися від участі в діяльності терористичних груп та НЗФ, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства, установи, організації та інших тяжких злочинах; щиро готові сприяти в розкритті злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи формування, та припиненні їх діяльності.

2. На якій підставі учасники Програми звільняються від кримінальної відповідальності?

Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності для учасників терористичних формувань «ДНР/ЛНР» передбачені частиною 2 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), частиною 6 статті 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та іншими статтями Кримінального кодексу України.

3. Як стати учасником Програми?

Необхідно звернутись до співробітників СБ України безпосередньо або через родичів, знайомих за допомогою одного із доступних засобів зв’язку (контакти вказані нижче).

4. Що потрібно знати бажаючим скористатися Програмою для того, щоб забезпечити особисту безпеку?

Останнім часом Службою безпеки України фіксуються факти активної протидії в реалізації Програми з боку т.зв. «ДНР/ЛНР» і пов’язаних з ними спецслужб. Ними проводяться спеціальні технічні заходи, що дозволяють протягом короткого часу ідентифікувати місце розташування і особистість людини, що телефонує на номери телефонів довіри СБ України.

Якщо Ви перебуваєте на непідконтрольній Україні території, в тому числі на території Росії, в інтересах Вашої безпеки категорично не рекомендуємо телефонувати на номери телефонів, що зазначені в поширених раніше оголошеннях, листівках та інших матеріалах. Для безпечного зв’язку з представником Програми використовуйте електронну пошту doroga.mira.sbu@gmail.com або можливість безпосередньо звернутися в СБ України через людину, якій Ви довіряєте на підконтрольній Україні території.

Більш детальна інформація щодо програми «На тебе чекають вдома» розміщена на офіційному сайті Служби безпеки України: www.sbu.gov.ua.

КОНТАКТИ:

тел.: 050-831-26-22 або 073-042-06-02

(для дзвінків ТІЛЬКИ з підконтрольної Україні території)

E-mail: doroga.mira.sbu@gmail.com

Сторінка Facebook для листування: https://www.facebook.com/dorogamira

Також із зазначених питань мешканці Сумщини можуть звернутися безпосередньо до Управління СБУ в Сумській області (м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32), за допомогою електронної пошти (usbu_sum@ssu.gov.ua) або зателефонувавши на цілодобову «лінію довіри» за тел.: (0542-) 607-490 та 610-069, — сообщает Прес-група УСБУ в Сумській області