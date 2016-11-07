Панорама / сумы / новости / события / комментарии
04.01 Среда

Дорога домой: спецпрограмма от СБУ

Сегодня, 11:06 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Дорога домой: спецпрограмма от СБУ

Служба безпеки України в рамках спеціальної програми «На тебе чекають вдома» здійснює заходи щодо повернення на підконтрольну Україні територію та звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях (НЗФ) т.зв. «ДНР/ЛНР».
СБ України допомогла повернутися до мирного життя вже понад 200 нашим співвітчизникам.

Найбільш поширені питання про Програму

1.На кого поширюється дія Програми?
Вона поширюється на осіб, які добровільно відмовилися від участі в діяльності терористичних груп та НЗФ, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства, установи, організації та інших тяжких злочинах; щиро готові сприяти в розкритті злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи формування, та припиненні їх діяльності.
2. На якій підставі учасники Програми звільняються від кримінальної відповідальності?
Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності для учасників терористичних формувань «ДНР/ЛНР» передбачені частиною 2 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), частиною 6 статті 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та іншими статтями Кримінального кодексу України.

3. Як стати учасником Програми?
Необхідно звернутись до співробітників СБ України безпосередньо або через родичів, знайомих за допомогою одного із доступних засобів зв’язку (контакти вказані нижче).

4. Що потрібно знати бажаючим скористатися Програмою для того, щоб забезпечити особисту безпеку?
Останнім часом Службою безпеки України фіксуються факти активної протидії в реалізації Програми з боку т.зв. «ДНР/ЛНР» і пов’язаних з ними спецслужб. Ними проводяться спеціальні технічні заходи, що дозволяють протягом короткого часу ідентифікувати місце розташування і особистість людини, що телефонує на номери телефонів довіри СБ України.
Якщо Ви перебуваєте на непідконтрольній Україні території, в тому числі на території Росії, в інтересах Вашої безпеки категорично не рекомендуємо телефонувати на номери телефонів, що зазначені в поширених раніше оголошеннях, листівках та інших матеріалах. Для безпечного зв’язку з представником Програми використовуйте електронну пошту doroga.mira.sbu@gmail.com або можливість безпосередньо звернутися в СБ України через людину, якій Ви довіряєте на підконтрольній Україні території.
Більш детальна інформація щодо програми «На тебе чекають вдома» розміщена на офіційному сайті Служби безпеки України: www.sbu.gov.ua.

КОНТАКТИ:
тел.: 050-831-26-22 або 073-042-06-02
(для дзвінків ТІЛЬКИ з підконтрольної Україні території)
E-mail: doroga.mira.sbu@gmail.com
Сторінка Facebook для листування: https://www.facebook.com/dorogamira
Також із зазначених питань мешканці Сумщини можуть звернутися безпосередньо до Управління СБУ в Сумській області (м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32), за допомогою електронної пошти (usbu_sum@ssu.gov.ua) або зателефонувавши на цілодобову «лінію довіри» за тел.: (0542-) 607-490 та 610-069, — сообщает Прес-група УСБУ в Сумській області

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
В Сумах проголосовали за «народные» проекты бюджета
В Сумах проголосовали за «народные» проекты бюджета
07.11.2016, 13:11 Новость
Панорама Панорама 07.11.2016, 13:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 182 Комментариев 0
В Сумах ищут место для новогодней елки
В Сумах ищут место для новогодней елки
07.11.2016, 11:05 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.11.2016, 11:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 251 Комментариев 0
В центре Сум ветер «отнял» у Шевченко бандуру (фото) 1 фото
В центре Сум ветер «отнял» у Шевченко бандуру (фото)
07.11.2016, 09:01 Новость
Панорама Панорама 07.11.2016, 09:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 191 Комментариев 0
Нет регионалам: на Сумщине перед выборами договорились «демократы»
Нет регионалам: на Сумщине перед выборами договорились «демократы»
07.11.2016, 07:07 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 07.11.2016, 07:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 427 Комментариев 21
Не пропусти аукцион в Сумах (фото, видео) 3 фото
Не пропусти аукцион в Сумах (фото, видео)
05.11.2016, 08:22 Новость
Панорама Панорама 05.11.2016, 08:22 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 212 Комментариев 0
Сумчанам должны сделать перерасчет за недогрев воды
Сумчанам должны сделать перерасчет за недогрев воды
04.11.2016, 17:09 Новость
Панорама Панорама 04.11.2016, 17:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 171 Комментариев 0
Сумы — город авточемпионов 4 фото
Сумы — город авточемпионов
04.11.2016, 09:08 Новость
Панорама Панорама 04.11.2016, 09:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Топ-тема Регион: Сумщина Просмотров 266 Комментариев 0
Николай Лушпиенко: «Не по беспределу» 4 фото
Николай Лушпиенко: «Не по беспределу»
03.11.2016, 08:20 Новость
Панорама Панорама 03.11.2016, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 577 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 74 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 166 Комментариев 0
Опросы

Где вы будете встречать Новый год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Как определить качество обуви?
27.12.2016, 21:32
admin admin 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – надежная асимметрия
27.12.2016, 20:24
admin admin 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Головы больные и здоровые
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...
28.12.2016, 21:03
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
Сергей Федоров к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Правильно, пусть ЛОПУХатые после публикаций е-деклараций чиновников почувствуют кто "живёт по новому", а кто жуёт ЛАПШУ С УШЕЙ за ГОЛОСОВАНИЕ ...
25.12.2016, 23:37
NEXT
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII