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13.04 Четверг

Дополнительный поезд в Сумах

Сегодня, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Дополнительный поезд в Сумах

Для обеспечения выезда граждан на празднование Пасхи Укрзализныця назначила дополнительный поезд № 796/795 Киев — Сумы отправится из Киева и Сум 15, 17, 29 апреля. Отправление из Киева в 05:40, прибытие в Сумы в 10:30, отправление из Сум в 11:15, прибытие в Киев в 15:58. В составе поезда вагоны с местами для сидения. Билеты на этот поезд пассажиры уже могут приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.
Всего на пасхальные праздники Укрзализныця уже назначила 20 дополнительных поездов.

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