Допинг в России: моча под контролем

В России допинг находится под надежным государственным крылом

В феврале 2016 г. в России в течение недели умерли два спортивных чиновника -

бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никита Камаев и бывший председатель исполнительного совета этой организации Вячеслав Синев. Обоим было по 50 лет, оба умерли от сердечной недостаточности, хотя до этого никогда проблем с сердцем не испытывали. Совпадение? Вряд ли. Увольнение этих руководителей агентства произошло на фоне разгоревшегося в ноябре 2015 г. допингового скандала. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Министерство спорта России и ФСБ во вмешательстве в работу аккредитованной агентством Московской антидопинговой лаборатории, руководство которой, как утверждает WADA, в конце 2014 г. распорядилось уничтожить 1417 допинг-проб перед проверкой. Вскоре после этого российских легкоатлетов отстранили от соревнований под эгидой IAAF.

Никита Камаев собирался написать книгу о допинге в российском спорте. Об этом он сообщил редактору газеты The Sunday Times. Камаев утверждал, что он располагает информацией и фактами, которые никогда не публиковались ранее. А незадолго до этих смертей стало известно еще об одном странном обстоятельстве. 27 января бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий РОДЧЕНКОВ уехал жить и работать в США вслед за своим заместителем Тимофеем СОБОЛЕВСКИМ. Так начался допинговый скандал, равного которому еще не знала история спорта. Забегая вперед, отмечу, что спустя год скандал набирает обороты, всплывают все новые и новые шокирующие факты и чем он может закончиться — никто не знает. Судя по количеству и качеству материалов, чем угодно — вплоть до лишения России права проводить международные соревнования и дисквалификации спортсменов по многим видам спорта.

Мельдоний для затравки

С 1 января 2016 г. ВАДА запретило использование мельдония (или милдроната).

Мельдоний — лекарственный препарат, который используют исключительно в Восточной Европе для лечения заболеваний сердца. Лекарство не одобрено для клинического использования в США. С момента запрета положительные допинг-пробы на этот препарат сдали более сотни спортсменов из России, Украины, Грузии и Швеции. У нас «отличились» биатлонисты Ольга АБРАМОВА и Артем ТИЩЕНКО. В России первой попалась теннисистка Мария ШАРАПОВА, с которой тут же расторгли многочисленные рекламные контракты. Также положительные допинг-пробы сдали волейболист Александр МАРКИН, конькобежец Павел КУЛИЖНИКОВ, бронзовый призер чемпионата Европы по танцам на льду Екатерина БОБРОВА и олимпийский чемпион по шорт-треку Семен ЕЛИСТРАТОВ. Шарапова, правда, заявила, что не знала, что этот препарат запрещен с 1 января, но ВАДА заявило, что не менее пяти раз предупреждало Шарапову об этом. Это уже был громкий скандал, ведь тот же Елистратов, еще и чемпион мира 2015 г., семикратный чемпион Европы, а Кулижников — двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный — на отдельных дистанциях. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 метров. Под «раздачу» попала элита российского спорта.

Зри в корень

Скандал набирал обороты. В марте 2016 г. Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтвердил дисквалификацию шестерых российских легкоатлетов и лишил их всех медалей, которые они завоевали в период с 2009 по 2013 гг. на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. На допинге попались Сергей БАКУЛИН, Ольга КАНИСЬКИНА, Валерий БОРЧИН, Владимир КАНАЙКИН, Юлия ЗАРИПОВА и Сергей КИРДЯПКИН. Этот факт лишний раз подтвердил, что проблема массового употребления допинга российскими спортсменами далеко не нова и имеет глубокие корни.

ФСБ. Отдел мочи

Сбежавший в США Родченков не стал молчать и уже в мае выдал информационную «бомбу», дав интервью газете The New York Times. По его словам, минимум 15 российских медалистов зимних Олимпийских игр, которые прошли в 2014 г. в Сочи, принимали допинг. Григорий Родченков рассказал, что за две недели до Олимпиады он получил список спортсменов, которые участвовали в «Программе». Если кто-то из этих спортсменов выигрывал медаль, Родченков должен был заменить его допинг-пробу. Экс-глава антидопингового центра утверждает, что во время Игр в Сочи по ночам специалисты по допингу и сотрудники ФСБ подменяли сданную спортсменами на анализ мочу другими образцами, которые были собраны несколько месяцев ранее. Родченков говорит, что за время Олимпиады были уничтожены не менее ста «грязных» образцов мочи. В подтверждение своих слов бывший глава антидопинговой лаборатории предоставил изданию документы из Минспорта РФ с деталями «Программы». Тогда же, в мае, телеканал СВЅ показал скандальный сюжет об употреблении допинга российскими спортсменами под названием «Темная тайна России». В сюжете телеканала говорится о том, что минимум четыре победителя Олимпиады-2014 от РФ, которая проходила в Сочи, употребляли допинг. Соответствующую информацию относительно употребления допинга спортсменами в РФ предоставил экс-сотрудник РУСАДА Виталий СТЕПАНОВ. В частности, он заявил, что все положительные допинг-пробы просто исчезали. В этом Степанов обвиняет главу лаборатории антидопингового агентства Григория Родченкова и ФСБ. Сам Родченков все это и подтвердил своим выступлением. Степанов и его жена Юлия до сих пор прячутся в США, опасаясь преследований со стороны российской власти.

Под крылом государства

А вот это уже был не скандал, а скандалище. Ведь получалось, что впервые в мире программа употребления допинга и его сокрытия была разработана и поддерживалась на государственном, самом высоком уровне. Такой наглости спортивный мир не вынес. В день публикации интервью Григорий Родченков и американский кинодокументалист Брайан Фогель написали открытое письмо на имя главы Международного олимпийского комитета Томаса БАХА и президента ВАДА Крейга РИДИ. В этом письме авторы предложили провести квалифицированную научную проверку допинговых проб, хранящихся в Лозанне, а также предложили поделиться доказательствами и информацией по российской допинговой программе, поддерживаемой государством. 19 мая 2016 г. ВАДА объявило о том, что профессор Ричард МАКЛАРЕН, канадский спортивный юрист, приглашён возглавить группу для расследования обвинений Григория Родченкова.

Чтобы проверить показания Родченкова, ВАДА случайным образом отобрало 11 контейнеров с мочой российских спортсменов из 95-ти, упомянутых в списках на подмену проб и попавших на хранение в Лозанну. На всех(!) 11 образцах обнаружили царапины на внутренней стороне крышки, что свидетельствует о возможной подмене. Кроме того, в пробах трёх российских спортсменов находились чужие анализы (содержалась ДНК других людей), а соответствующие пробирки также имели следы вскрытия.

Пускать или не пускать?

После такого доклада встал вопрос о допуске всей сборной России на Олимпиаду в Рио. Но исполком МОК во главе с Томасом Бахом не решился на этот шаг, переложив ответственность на Международные федерации отдельных видов спорта. Немецкий Bild из-за этого прямо обвинил своего земляка, президента МОК Томаса Баха, в трусости, назвав его «пуделем Путина». В итоге Олимпиаду в Рио пропустили многие российские спортсмены, а министр спорта России (сейчас вице-премьер) Виталий МУТКО и другие российские спортивные деятели были лишены аккредитаций.

А вот Исполком Международного паралимпийского комитета 7 августа 2016 г. принял решение о недопуске российской паралимпийской сборной к Паралимпийским играм. ПКР подал апелляции в международный спортивный арбитраж, суд Швейцарии и земельный суд Германии, но все ходатайства были отклонены.

Счет идет на тысячи

В манипуляциях с допинг-пробами участвовали чиновники из Минспорта, РУСАДы, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ. Более тысячи российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта воспользовались допинговой госпрограммой — таковы коротко главные итоги второй части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством того же Ричарда Макларена.

Эксперты во втором докладе подтвердили подмену допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. В новом докладе также говорится о более чем 500 фальшивых отчетах о пробах, переданных Московской лабораторией в электронную систему ВАДА. В докладе утверждается, что манипуляции с допинг-пробами проводились еще на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 г. и чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в 2013 г.

Эксперты полагают, что система подмены проб начала создаваться в 2011 г., а причиной этого была неудача российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере.

Однако, по мнению Макларена, после Сочи техники подмены проб и сокрытия допинга стали обычной практикой для Московской антидопинговой лаборатории. Причем эксперты пришли к выводу, что методы все более совершенствуются.

Итоги и последствия

Российские официальные лица и СМИ наперебой визжат о невиновности и всемирном заговоре, но им уже никто не верит и не обращает на эти вопли и сопли особого внимания. Тем более что в декабре второй раз за полгода попался на допинге боксер Александр ПОВЕТКИН, а Международный союз биатлонистов получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил в период с 2011 по 2015 гг. Международная федерация бобслея и скелетона решила перенести чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону из Сочи, после того как ведущие бобслеисты пригрозили бойкотом соревнований. Отобрали у России и этап Кубка мира по биатлону — вместо Тюмени он теперь пройдет в Контиолахти, а также чемпионат мира по биатлону среди молодежи и юниоров. Международный союз конькобежцев также решил не проводить соревнования в России и перенес заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в марте в Челябинске, в другую страну.

Новогоднее поздравление от Баха

Президент МОК Томас Бах в своем новогоднем обращении анонсировал новые санкции в отношении России. Он назвал «шокирующим» доклад Макларен о допинге в РФ. По словам Баха, ответ МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам. «После этого МОК примет соответствующие меры и введет санкции», — пообещал Бах. Он также заявил, что работа Макларена будет продолжена и расширена, так как изначально у специалиста не было полномочий на проверку всех проб российских спортсменов. По словам президента МОК, теперь же будут перепроверены все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

А уже в этом году глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид КЕНВОРТИ высказался за отстранение российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Так что все еще впереди…

Анатолий Поляченко, «Панорама» №3