Донорское движение на Сумщине бьет рекорды

На сегодня в области насчитывается более 33 тысяч доноров, из них почетных – 6,5 тысячи, заслуженных доноров Украины — 23. Об этом председатель облгосадминистрации Николай КЛОЧКО сообщил, открывая в областном центре заседание Совета Ассоциации ВОО «Ассоциация службы крови Украины», — информирует пресс-служба Сумской ОГА

«Приятно констатировать, что на Сумщине существует мощнейшее донорское движение в Украине, у истоков которого стояли наши машиностроители и химики, – отметил глава области. – Движение это постоянно развивается, и количество доноров с каждым годом только растет. Вы все делаете большое дело для Украины, для соотечественников, которые попали в беду. Именно вы и возглавляемые вами центры помогают бороться с болезнями и ранениями».

Николай Клочко отметил, что Сумской областной центр службы крови сегодня является инициатором многих интересных для области проектов. Он хорошо известен тысячам доноров Сумщины и тем, кто нуждается в неотложной помощи для своих родных, друзей и знакомых.

По словам президента ВОО «Ассоциация службы крови Украины» Анатолия ЧУГРИЕВА, Сумской областной центр службы крови является первым в Украине, который получил международный сертификат качества. Он является примером для подобных учреждений в нашем государстве.