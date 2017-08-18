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Донецкого судью командировали на полгода в Сумы

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Донецкого судью командировали на полгода в Сумы

От Высшей квалификационной комиссии судей Украины поступило представление с рекомендацией на командировки судьи апелляционного суда Донецкой области Беляевой Елены Николаевны в Апелляционный суд Сумской области для осуществления правосудия сроком на шесть месяцев, — сообщает ukrainepravo.
Материалы представление содержат, в частности, решение ВККСУ с соответствующей рекомендацией, документы, обосновывающие это решение, заявление судьи — согласие на командировку для осуществления правосудия с приложенными к нему документами, справку для рассмотрения вопроса о командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации для правосудия за подписью председателя апелляционного суда Донецкой области.
Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о командировке судьи апелляционного суда Донецкой области Беляевой Елены Николаевны в Апелляционный суд Сумской области сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия.

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