Долой эгоизм: гороскоп на 19 апреля

Следует отказаться от попыток подавить желания других людей и заставить их действовать в своих интересах. Эгоизм, проявленный в этот день, принесёт неожиданные плоды, и станет причиной затяжного конфликта.

Овен:

Овнам сегодня следует соблюдать осторожность, озвучивая свою позицию по тому или иному вопросу. Прежде, чем вступать в ожесточённую конфронтацию с близкими членами своей семьи, вспомните, что один в поле не воин.

Телец:

Тельцам сегодня не стоит посвящать кого-либо из близких людей в свои новые планы и проекты. Идея, которая действительно имеет все шансы заметно увеличить ваш доход, большинству ваших родственников и друзей наверняка покажется очень абсурдной.

Близнецы:

Близнецы сегодня начнут с большим оптимизмом смотреть в своё ближайшее будущее. Перспективы, которые откроются перед вами благодаря стараниям давнего друга, подарят вам шанс вплотную приблизиться к заветному финансовому успеху.

Рак:

Раки сегодня отложат в сторону все незавершённые домашние дела и уделят время своей внешности и фигуре. Родственникам будет очень сложно пережить ваш разгрузочный день, так как отказ от еды станет для вас причиной ужасного настроения.

Лев:

Львы сегодня будут философствовать не только наедине с собой, но и распространят этот процесс на своих домочадцев. Каждому из членов семьи в этот день суждено получить от вас «ценный» совет, а также узнать, что и почему происходит в их жизни не правильно.

Дева:

Девам удастся найти выход даже из самой безнадёжной ситуации. Помехой для вашей природной смекалки в этот день может стать лишь высокая эрудиция человека, который окажется вашим противником в ходе интеллектуальной викторины.

Весы:

Тактичность, проявленная Весам сегодня, принесёт поразительные результаты. Человек, с которым вы в недавнем прошлом вступили в конфликт, после небольшого диалога с вами забудет про неприятный инцидент и пополнит ряды ваших близких приятелей.

Скорпион:

Скорпионы посвятят этот день удовлетворению своих потребностей в духовной пище. После посещения музея или симфонического концерта вам будет над чем поразмышлять, но куда больше вас будет интересовать другой момент — покупка, сделанная кем-то из близких соседей.

Стрелец:

В окружение Стрельцов появится человек, внешне и манерой поведения напоминающий энергетического вампира. Вам будет достаточно перекинуться с ним всего парой фраз, чтобы понять — на том ваше общение однозначно закончено.

Козерог:

Большой ошибкой для Козерогов в этот день станет склонность держать в себе все претензии и обиды. Всё, что вы старательно утаиваете от любимого человека, вскоре превратится в огромный «снежный ком», способный спровоцировать неконтролируемый взрыв эмоций.

Водолей:

Общительность Водолеев в этот день достигнет неимоверных размеров. Некоторые из ваших случайных собеседников с большим трудом будут осознавать истинные цели, ради которых вы начали диалог, и точно не поймут, что вас к этому побудило.

Рыбы:

Рыбам будет казаться, что содержимое своего кошелька никогда не иссякнет. Во время посещения распродажи вы сможете купить много ценных вещей, потратив при этом сущие копейки.