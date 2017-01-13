Долги растут: сумчане не в силах оплатить счета

В течение 2016 г. населением области уплачено за жилье и коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 1027,6 млн.грн, или 40,4% к сумме начисленных платежей.

На конец декабря 2016 года население области больше всего задолжало за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 96,4 млн.грн. Задолженность по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий составила 47,4 млн.грн, за вывоз бытовых отходов – 7,5 млн.грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение – 2,9 млн.грн.

Кроме того, в декабре 2016 года населением уплачено за электроэнергию 36,2 млн.грн, что составило 75,6% начисленных за этот период сумм (в ноябре – соответственно 31,6 млн.грн и 86,3%). Задолженность по оплате электроэнергии на конец декабря составила 48,7 млн.грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт•ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. увеличились на 5,6% и составили 818,8 грн.

На выполнение постановления Кабинета Министров Украины от 27.06.2003 № 976 «Об утверждении Порядка погашения реструктуризированной задолженности и внесения текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги» в 2016 году с населением области было заключено 255 договоров относительно погашения реструктуризированной задолженности на общую сумму 884,2 тыс.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 532,5 тыс.грн, — информирует главное управление статистики в Сумской области.