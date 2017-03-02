Доходы украинских министров (инфографика)

Самым богатым министром в украинском правительстве продолжает оставаться исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун – задекларированное ей состояние при пересчете в гривни оценивается в 70 млн грн. В 2016 году оно выросло на 8 млн грн. «Слово и Дело» подготовило инфографику о том, как изменились доходы членов правительства в 2016 году.



Почти вплотную к ней приблизился премьер-министр Владимир Гройсман, задекларированное состояние которого составляет 69,3 млн грн, причем за 2016 год его средства увеличились почти вдвое – на 28 млн грн.

В декларации министра юстиции Павла Петренко значится сумма в 47,3 млн грн, что ставит его на третье место в списке самых богатых министров. Сравнительно с лидерами списка Супрун и Гройсманом доходы главы Минюста в 2016 году были не такими уж и большими и составили 417 тыс. грн.

Состояние министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, согласно его декларации, в 2016 году составило 35,4 млн грн и возросло более чем на 700 тыс. грн за год.

Что касается министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, то в 2016 году он стал беднее почти на 3 млн грн – состояние министра снизилось до 14,6 млн грн.

Глава МВД Арсен Аваков стал лидером среди беднеющих министров – в его декларации за 2016 год указана сумма в 8,7 млн грн, что на 5,6 млн меньше, чем в 2015 году.

Почти догнал руководителя МВД по стремительному обнищанию министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак – за 2016 год его состояние уменьшилось более чем вдвое – до 1,9 млн грн.

Напомним, 10 мая в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали, что еще не принимались за проверку правильности ежегодных электронных деклараций чиновников за 2015 и 2016 годы.

Ранее в правительстве анонсировали, что до конца 2017 года планируют разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов украинских граждан и налоговый контроль расходов физлиц косвенными методами.