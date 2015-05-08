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Добро пожаловать на отдых в Трускавец

08.05.2015, 11:30 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Добро пожаловать на отдых в Трускавец

Трускавец — украинский городок, известный не только в своей стране, но и во всем мире благодаря прекрасным комплексам оздоровительного типа. Расположен Трускавец в западной части Украины у самого подножья Карпатских гор. Здесь находятся уникальные целебные минеральные воды и залежи исцеляющего озокерита, его еще называют в народе черным или зеленым воском. Озокерит обладает редчайшими целебными свойствами для человеческого организма. Целебный минеральный источник «Нафтуся» является главной достопримечательностью Трускавца. В городе расположено множество санаториев, пансионатов, поликлиник, бальнеоозокеритолечебниц и научно-исследовательских лабораторий. Карпатские горы, леса, чудесная природа и чистый горный воздух обеспечивают отличный отдых и лечение для гостей со всего мира.

В учреждениях Трускавца отдыхающие проходят профилактику и лечение огромного спектра заболеваний опорно-двигательной системы, эндокринной, мочевыводящей, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, а также заболевания почек. Для лечения применяются физиопроцедуры, гидротерапия, специализированное питание, оздоровления с помощью минеральных вод, озокерита и многое другое. Минеральная вода из источника «Нафтуся» избавляет организм от шлаков и радионуклидов.

Помимо лечения, всем посетителям санатории Трускавца предлагают дополнительную программу отдыха, включающую в себя большое количество мероприятий. Гости санаториев имеют возможность кататься на лошадях, посещать рестораны, ночные клубы, бильярд, спортивные залы, бани и сауны, ездить на экскурсии и в туристические поездки, осуществлять прогулки в парке и многое другое. В Трускавце часто отдыхают целыми семьями, поэтому здесь достаточно условий отдыха и развлечений для юных гостей городка. Оздоровление всей семьей в Трускавце может стать приятной и полезной традицией.

Отдых в Трускавце станет незабываемым и приятным событием в жизни каждого посетителя. Радушные сотрудники санаториев обеспечат высокий сервис и индивидуальный подход к каждому гостю курорта. Высококвалифицированные врачи подберут эффективное лечение и меры профилактических манипуляций для того, чтобы каждый посетитель Трускавца почувствовал прилив сил и облегчение. На сегодняшний день Трускавец имеет все условия для приема гостей с различными потребностями и пожеланиями.

Бронируем номера и заказываем путевки на отдых в Трускавце по телефонам:

+38 (098) 17 12 797,
+38 (066) 11 58 878,
+38 (063) 03 08 583.

Туристическая фирма «Захід Курорт».
www.zahidkurort.com.ua

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Комментировать (2)

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  • Галина Михайляк
    Галина Михайляк | 14.05.2015, 12:09

    Дуже люблю Трускавець!

  • Виктория9
    Виктория9 | Сегодня, 18:32

    Я хочу выразить огромную благодарность этой турфирме. С помощью них мы с семьей провели замечательный отдых, с огромным удовольствием приедем к ним в июне на день города Трускавца.

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