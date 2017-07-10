Добивайтесь результата: гороскоп на 16 июля

Гороскоп на сегодняшний день не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели. Звезды также подсказывают, что решительность уместна и в любви. Обычно в любви нет простых путей, однако к сегодняшнему дню это практически не относится. Самыми эффективными могут оказаться проверенные веками методы: цветы, шампанское, ресторан. Звезды сегодня нацелены не столько на романтику, сколько на конкретный результат. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить все точки над i.

Овен

Сегодня вы из одного только спортивного интереса готовы будете упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была, а через полчаса вы с тем же пылом можете начать доказывать обратное. Такое поведение может настроить окружающих против вас, и уже завтра вам будет трудно сними общаться.

Телец

Если вы сегодня закрутите даже ни к чему не обязывающую интрижку, то дадите ещё один повод к появлению слухов вокруг своего доброго имени.

Близнецы

Старайтесь сегодня быть очень рачительным и аккуратным хозяином. Не давайте денег в долг. Вообще во всем, что касается своего кошелька, вам не стоит идти ни на какие уступки. В том числе, не стоит потакать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.

Рак

В сегодняшний день важно не допускать ошибок при заполнении каких-либо документов. Прежде чем что-то подписывать, обязательно внимательно прочтите, а если в чем-либо сомневаетесь, обратитесь за консультацией к юристу. Лучше воздержаться от алкоголя и секса с малоизвестным человеком. Ощущение полной зависимости от мнения других людей может ограничивать свободу мыслей и поступков.

Лев

Великолепный гармоничный день. Сегодня можно восстановить утраченные отношения, сделать прекрасные покупки или просто провести время с любимыми людьми. Общение с добрыми друзьями подарит вам заряд положительных эмоций на ближайшее время. Вы будете сегодня особенно привлекательны, так как ваше мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал — на большой высоте.

Дева

День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же вы желаете чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от вашей инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за позитив.

Весы

Возможно, сегодня вам захочется растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется. Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется вам.

Скорпион

Сегодня вам стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Ваше мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал — на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты — вот то, что способно завтра сделать вас по-настоящему счастливыми, отличие от работы и скучных будничных дел.

Стрелец

Сегодня с утра вам может не давать покоя какая-то глобальная идея. Вы будете обдумывать ее целый день, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится.

Козерог

В поступках не стоит доверять своей интуиции, все принимаемые сегодня вами решения должны основываться только на личном опыте. Во взаимоотношениях с домашними возможен конфликт, из которого, однако, вы выйдете победителем.

Водолей

Энергетически мощный день, ваша энергия будет бить через край, однако не переусердствуйте и отыщите время, чтобы проверить работу сердечно-сосудистой системы. День прекрасно подходит для доверительных бесед, в которых можно узнать много интересного.

Рыбы

Сегодня вам трудно удержаться от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шопинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня ваша доверчивость к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и опустошая кошелек.