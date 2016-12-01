До спального микрорайона Сум «доехали» троллейбусы (расписание)

В Сумах с 11 января заработали два новых троллейбусных маршрута. Речь идет о троллейбусных маршрутах: № 15 («Прокофьева — Центральный рынок — Железнодорожный вокзал — 9 мкр. — Прокофьева») и № 15А («Прокофьева — 9 мкр. — Железнодорожный вокзал — Центральный рынок — Прокофьева»).

Троллейбусы будут курсировать на постоянной основе с 6.00 до 22:00.

В течение дня каждый из троллейбусов сделает по 13 рейсов (№ 15А по выходным — 12).

Жители ул. Прокофьева больше 20 лет ждали здесь троллейбусы.

Новую троллейбусную линию строили на средства городского бюджета три года.

На строительство направлено 16 млн грн. Линию протестировали в начале декабря, планировали запустить до нового года, но обнаружили повреждения.