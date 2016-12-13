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До чего добастовались на Сумщине

Сегодня, 20:29 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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До чего добастовались на Сумщине

Маршрутчики Конотопа вместо повышения тарифа на проезд получили понижение

Перед выходными в маршрутках Конотопа появились объявления о том, что с 21 января из-за того, что перевозчики из-за низкого тарифа не могут купить топливо, они не выйдут на маршруты. Перевозчики требовали повышения тарифа до 6 грн. В ответ на это мэр Конотопа Артем СЕМЕНИХИН пригрозил разрывом договоров. И правда, в субботу и воскресенье по Конотопу ездили только трамваи и несколько маршруток, которые принадлежат трамвайному управлению. Транспортного коллапса не случилось — хоть и не быстро и не с таким комфортом, но доехать по городу можно было почти везде. К тому же и сами жители Конотопа организовали в соцсетях обмен информацией, а многие из тех, у кого есть личный транспорт, охотно подбрасывали попутчиков. Артем Семенихин также заявил, что из резервного фонда выделит деньги для покупки автобусов, а частные перевозчики могут отдать свои маршрутки в АТО, так как они им больше не потребуются. В понедельник под зданием горсовета состоялся митинг с участием разозленных горожан и перевозчиков, который едва не завершился дракой — полиция разняла, но, говорят, директору фирмы «Коррунд-С», самому крупному частному перевозчику в Конотопа, все-таки досталось. В итоге, «Коррунд-С», с которым разрывают договор, так и продолжает настаивать на своей цене в 6 грн., а остальные согласились на уменьшение цены до 2,50 грн. Это, по словам, Семенихина, их извинения за свой поступок. Что интересно, сами перевозчики говорят, что даже при таком тарифе им выгодно работать. Вот так вот. Тариф в 3 гривны остался у маршрутов коммунального предприятия, которое не принимало участия во всем этом «действе».

Анатолий Поляченко, «Панорама» №5

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