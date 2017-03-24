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Дни Победы, Памяти и Примирения в Сумах (программа)

Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Дни Победы, Памяти и Примирения в Сумах (программа)

Сумы, как и вся Украина, готовится отметить 72-летие Победы над нацизмом. Празднование начнется уже завтра, 5 мая, но основные массовые мероприятия запланированы, как и в прошлые годы, именно на 9 Мая.

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