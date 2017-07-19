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Дневник обывателя: сумские собаки посильно озадачены

Вчера, 17:04 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город, Мнение Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
Дневник обывателя: сумские собаки посильно озадачены

Четверг. 20 июля. Сумы. На двери одного весьма солидного заведения традиционная табличка: «Об’єкт під охороною». Правильно, все значительное и ценное охранять надо, этим соответствующие фирмы занимаются. Но, присмотревшись, заметил в охранниках нехарактерные черты. Во-первых — с хвостами, а самое предосудительное — спят при исполнении. Понимаю, эти симпатичные звери здесь на правах стажеров, или на четверть ставки, но нельзя же так демонстративно! С другой стороны, недавно наши сограждане протестовали против того, что бродячих собак убивают. На определенный закон ссылались. Кажется «О бесчеловечном отношении к животным», что-то такое. И это понять можно, каждую собаку можно озадачить, как и любую задачу решить по-собачьи. Невольно подумал о законопроекте с рабочим названием «О собачьем отношении к человеку». И еще подумал, почему об этом подумал я, а не люди, которые законы сочиняют и голосуют?!

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