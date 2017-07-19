Панорама / сумы / новости / события / комментарии
21.07 Пятница

Дневник обывателя: сумчане растительного происхождения осваивают бетон

Сегодня, 17:07 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город, Мнение Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
Дневник обывателя: сумчане растительного происхождения осваивают бетон

Пятница. 21 июля. Сумы. На бетонных козырьках, на крышах многоэтажек в нашем городе бушует жизнь. Видимо, для растений некоторых видов сумской бетон по питательности не уступает полтавскому чернозему. Кто сказал, что растения по сравнению с людьми медлительны до неподвижности?! Это мы, венцы эволюции неторопливо шорхаем тапками по асфальту, уперевшись взглядом и мыслью в него же. Уровень таков! А эти наши собратья по обмену веществ и соседи по городу при любой возможности устремляются ввысь, тянутся к солнцу, о нем же размышляют, и спорят. Говорите, трава всего этого не может? А люди могут?!

Напечатать Письмо автору Просмотров 68 Комментариев 0

читайте также
Дневник обывателя: сумские собаки посильно озадачены
Дневник обывателя: сумские собаки посильно озадачены
Вчера, 17:04 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский Вчера, 17:04 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город, Мнение Регион: Сумы Просмотров 144 Комментариев 0
Дневник обывателя: Cумы — город европейских дорожек, стежек и тупичков
Дневник обывателя: Cумы — город европейских дорожек, стежек и тупичков
19.07.2017, 17:09 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 19.07.2017, 17:09 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город, Мнение Регион: Сумы Просмотров 99 Комментариев 0
Дневник обывателя: буреломы и дуболомы в Сумах
Дневник обывателя: буреломы и дуболомы в Сумах
17.07.2017, 17:05 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 17.07.2017, 17:05 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город, Мнение Регион: Сумы Просмотров 201 Комментариев 0
Митинг в защиту бездомных псов собрали в Сумах
Митинг в защиту бездомных псов собрали в Сумах
17.07.2017, 15:13 Новость
Панорама Панорама 17.07.2017, 15:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Мнение, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 152 Комментариев 0
Дневник обывателя: хмельной вторник в Сумах
Дневник обывателя: хмельной вторник в Сумах
11.07.2017, 17:14 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 11.07.2017, 17:14 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город, Мнение Регион: Сумы Просмотров 252 Комментариев 0
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
06.07.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Город, Досуг, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Область, Образование, Общество, Развлечения Регионы: Мир, Украина Просмотров 462 Комментариев 0
В сумской мэрии обыски
В сумской мэрии обыски
06.07.2017, 11:13 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Бизнес, Выборы, Город, Закон, Личность, Политика, Происшествия, Экономика Регион: Сумы Просмотров 224 Комментариев 0
Как в Сумах утепляют мост (фото) 5 фото
Как в Сумах утепляют мост (фото)
05.07.2017, 13:19 Новость
Панорама Панорама 05.07.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Мнение, Общество, Технологии Регион: Сумы Просмотров 263 Комментариев 1
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Афган САЛМАНОВ: «Сумщина в этом году будет со своим сахаром»
19.07.2017, 17:11
admin adminych admin adminych 19.07.2017, 17:11 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 433 Комментариев 0
Это было круто: ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» открыло в Сумах новый завод
19.07.2017, 15:05
admin adminych admin adminych 19.07.2017, 15:05 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 236 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 176 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете работу патрульной полиции в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
Сегодня, 18:42
admin adminych admin adminych Сегодня, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 7 Комментариев 0
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
Сегодня, 17:38
admin adminych admin adminych Сегодня, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
Ванна или душевая кабина: что выбрать
Сегодня, 16:40
admin adminych admin adminych Сегодня, 16:40 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
Органические крема для кожи — сила природы на страже молодости
Вчера, 12:21
admin adminych admin adminych Вчера, 12:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Этим летом путешествуем с палатками ТМ «Кемпинг»
18.07.2017, 17:54
admin adminych admin adminych 18.07.2017, 17:54 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
последние комментарии
расписание_троллейбусов к материалу
Остановок в Сумах станет больше
Узнать время приезда ближайшего троллейбуса теперь можно всего в 1 клик - просто введите свою остановку на сайте http://rozklad.sumy.space Подсказчик времени ...
Вчера, 18:36
Прохожанин к материалу
В Сумах тариф на тепло повышают и жителей слушать не хотят
Ничего в нашей жизни в городе не меняется. Только тарифы. На проезд, на воду, на тепло... Сдали в аренду ...
Вчера, 04:29
Виктория123 к материалу
Лучшая прогулочная коляска для лета
Наша Анекс Классик отлично подходит как для лета, так и для зимы.
18.07.2017, 16:01
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII