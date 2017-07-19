Пятница. 21 июля. Сумы. На бетонных козырьках, на крышах многоэтажек в нашем городе бушует жизнь. Видимо, для растений некоторых видов сумской бетон по питательности не уступает полтавскому чернозему. Кто сказал, что растения по сравнению с людьми медлительны до неподвижности?! Это мы, венцы эволюции неторопливо шорхаем тапками по асфальту, уперевшись взглядом и мыслью в него же. Уровень таков! А эти наши собратья по обмену веществ и соседи по городу при любой возможности устремляются ввысь, тянутся к солнцу, о нем же размышляют, и спорят. Говорите, трава всего этого не может? А люди могут?!
Дневник обывателя: сумчане растительного происхождения осваивают бетон
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