Дневник обывателя: со стенкой Сумы стали лучше!

Пятница. 14 июля. Сумы. Начавшийся весной ремонт опорной стены в сквере им. Супруна закончен. Без всяких громогласных открытий с речами и оркестрами — просто сделали и все. Кстати, стенка рушилась десятилетиями, ее обновляли косметически, но так и не привели в нормальный вид. Как пообещал председатель сумского облпотребсоюза Магомед Галаев: «За месяц-два будет сделано!» Так и получилось. Облпотребсоюз был подрядчиком, выполняли работу сумские строители, за что им большое спасибо от сумчан. Жаль только, что напротив, на противоположной стороне Троицкой аналогичная стенка в состоянии весьма плачевном.