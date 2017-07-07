Дневник обывателя: о ботулизме, Трампе и оз. Чеха

Понедельник. 10 июля. Сумы.

Люди умирают,покушав вяленой рыбки. Сосед пытался угостить лещом, привезенным аж из Светловодска, — это город, расположенный на берегу не Днепра, а целого моря-водохранилища. Именно о днепровской рыбе чаще всего предупреждают. Она огромная, красивая, а внутри — ой. Ограничился пивом и искренней благодарностью. Может быть, поэтому и пишу эти слова. Зато на Чешке в камышах кипит жизнь в непосредственной близости от так называемых цивилизованных пляжей. Кто там только не гнездится — и утки дикие, и чайки, лично встречал ондатр, лично слышал о бобрах. Удивительный заповедник в нескольких метрах от напряженной ул. Харьковской. А люди там встречаются тоже неординарные. Посетители камышей не только опохмеляются, но могут поприветствовать прохожего именем Кришны или спросить о мыслях насчет близкого конца света и того самого суда. Вольные люди, как птицы!

Путин и Порошенко параллельно разговаривали с американцами. Каждый — о своем. Обозреватели, которых вольными не азовешь, внимательно обсуждают, с кем кто сколько времени общался. Ну как безнадежно одинокие женщины критического возраста, честное слово!