Четверг. 27 июля. Сумы. Устал от оглушительной попсы, вылетающей из каждой двери на центральных улицах. Такое впечатление, что уличная музыка старается перекричать твои собственные мысли, заглушить личность. Редкое исключение — уличные музыканты. Они ненавязчиво играют по заказу, но каждый в своей манере. Здесь есть баян с задушевными песнями про партизан, синий платочек, подмосковные вечера или червону руту. Обязательно — гитара — это Высоцкий, Шевчук, Цой и все в таком духе. Замечены скрипачи, саксофонисты, барабанщики. А вот этот человек — собиратель, исполнитель и создатель исконно народной музыки. Его многие знают, но не только потому, что он с некоторых пор стал появляться в общественных местах и пропагандировать свое искусство.
Дневник обывателя: музыка на сумских улицах звучит неожиданная и часто привлекательная
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