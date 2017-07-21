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Дневник обывателя: музыка на сумских улицах звучит неожиданная и часто привлекательная

Вчера, 17:27 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Мнение Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
Дневник обывателя: музыка на сумских улицах звучит неожиданная и часто привлекательная

Четверг. 27 июля. Сумы. Устал от оглушительной попсы, вылетающей из каждой двери на центральных улицах. Такое впечатление, что уличная музыка старается перекричать твои собственные мысли, заглушить личность. Редкое исключение — уличные музыканты. Они ненавязчиво играют по заказу, но каждый в своей манере. Здесь есть баян с задушевными песнями про партизан, синий платочек, подмосковные вечера или червону руту. Обязательно — гитара — это Высоцкий, Шевчук, Цой и все в таком духе. Замечены скрипачи, саксофонисты, барабанщики. А вот этот человек — собиратель, исполнитель и создатель исконно народной музыки. Его многие знают, но не только потому, что он с некоторых пор стал появляться в общественных местах и пропагандировать свое искусство.

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