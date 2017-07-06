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11.07 Вторник

Дневник обывателя: хмельной вторник в Сумах

Сегодня, 17:14 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город, Мнение Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
Дневник обывателя: хмельной вторник в Сумах

Вторник. 11 июля. Сумы.
Добрая знакомая явилась из Парижа. У нее там близкие родственники. Слава Богу, в нашей нищей, но демократической стране об этом можно говорить не шепотом. «Париж — записяный город, на каждом газоне полно арабов» — делилась негативом подруга. Но я зато попробовал настоящее французское вино и получил в подарок берет «из самого Парижа». Все бы ничего, но приключения начались по дороге домой. Догнали дружелюбные, но пьяные мужики и поинтересовались насчет службы в десантных войсках — берет ввел в заблуждение. Долго рассказывал, где служил, откуда знакомые за границей, из какого района Сум родом, кого знаю, почему не пью «боярышник». Обо всем пришлось докладывать предельно чистосердечно и по несколько раз. Зато Сумы — город далеко не записяный, на газонах у нас не арабы, а собственные, коренные БОМЖи.

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