Дневник обывателя: хмельной вторник в Сумах

Вторник. 11 июля. Сумы.

Добрая знакомая явилась из Парижа. У нее там близкие родственники. Слава Богу, в нашей нищей, но демократической стране об этом можно говорить не шепотом. «Париж — записяный город, на каждом газоне полно арабов» — делилась негативом подруга. Но я зато попробовал настоящее французское вино и получил в подарок берет «из самого Парижа». Все бы ничего, но приключения начались по дороге домой. Догнали дружелюбные, но пьяные мужики и поинтересовались насчет службы в десантных войсках — берет ввел в заблуждение. Долго рассказывал, где служил, откуда знакомые за границей, из какого района Сум родом, кого знаю, почему не пью «боярышник». Обо всем пришлось докладывать предельно чистосердечно и по несколько раз. Зато Сумы — город далеко не записяный, на газонах у нас не арабы, а собственные, коренные БОМЖи.