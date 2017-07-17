Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.07 Среда

Дневник обывателя: Cумы становятся самым закрытым городом

Вчера, 17:04 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Мнение Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
Дневник обывателя: Cумы становятся самым закрытым городом

Вторник. 18 июля. Сумы. Не знаю, осталось ли понятие «закрытый город» после того, как почил СССР, но в Сумах оно реанимируется. В былые времена, когда случалось заниматься опросами среди сумчан на самые различные темы, то люди реагировали адекватно — пытались высказать личный взгляд на какую-нибудь проблему. Получалось по-разному — в меру образования, знания темы, интеллекта, чувства юмора. Шли годы, сумчане стали меняться. У каждого появилась собственная проблема или свой эксклюзивный рецепт всеобщего счастья. Остальные стороны жизни стали для людей неинтересными частностями. На вопрос о работе железной дороги можно было поучить ответ: «О чем вы там думаете и пишете?! Вон на прокуратуре национального флага нет!» Флага действительно нету, а Земля все вертится, и поезда ходят или — наоборот, не ходят. «Вы доверяете банковской системе?» «Напишите лучше, сколько кто из депутатов украл! Могу дать бомбовый материал, но анонимно!» Но прошел и этот этап. Масса людей стали присылать письма о том, как быстро и дешево спасти Украину. Точнее, массу писем стал присылать весьма ограниченный круг. Зато на любой вопрос каждый норовил рассказать о сокровенном. Однако, прошло и это. Люди замолчали, наотрез отказываются общаться на самые невинные темы. Даже баянист с Сотни, которого мы всегда считали личностью открытой, и тот прикрылся баяном при нашей попытке его сфотографировать. Ладно, земляки, будьте все инкогнито, а город пусть станет настолько закрытым, что мы сами перестанем его замечать.

Напечатать Письмо автору Просмотров 200 Комментариев 0

читайте также
Дневник обывателя: буреломы и дуболомы в Сумах
Дневник обывателя: буреломы и дуболомы в Сумах
17.07.2017, 17:05 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 17.07.2017, 17:05 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город, Мнение Регион: Сумы Просмотров 183 Комментариев 0
Дневник обывателя: когда у сумчан и руки на месте, и с фантазией все ок
Дневник обывателя: когда у сумчан и руки на месте, и с фантазией все ок
13.07.2017, 17:20 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 13.07.2017, 17:20 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Мнение, Общество Регион: Сумы Просмотров 64 Комментариев 0
8 марта — праздник, но не выходной
8 марта — праздник, но не выходной
12.07.2017, 10:04 Новость
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Мнение, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 119 Комментариев 0
Дневник обывателя: хмельной вторник в Сумах
Дневник обывателя: хмельной вторник в Сумах
11.07.2017, 17:14 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 11.07.2017, 17:14 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город, Мнение Регион: Сумы Просмотров 246 Комментариев 0
Дневник обывателя: о ботулизме, Трампе и оз. Чеха
Дневник обывателя: о ботулизме, Трампе и оз. Чеха
10.07.2017, 17:09 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 10.07.2017, 17:09 Категория: Новость Рубрики: Мнение, Общество Регион: Сумы Просмотров 122 Комментариев 0
Украинские права признают в Европе
Украинские права признают в Европе
10.07.2017, 08:14 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 08:14 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Закон, Мнение, Общество, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 191 Комментариев 0
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
06.07.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Город, Досуг, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Область, Образование, Общество, Развлечения Регионы: Мир, Украина Просмотров 458 Комментариев 0
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
04.07.2017, 16:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 04.07.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 124 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ужгородський національний університет у Закарпатті запрошує абітурієнтів Сумщини
17.07.2017, 18:53
admin adminych admin adminych 17.07.2017, 18:53 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
04.07.2017, 10:35
admin adminych admin adminych 04.07.2017, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 215 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 168 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете работу патрульной полиции в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Этим летом путешествуем с палатками ТМ «Кемпинг»
Вчера, 17:54
admin adminych admin adminych Вчера, 17:54 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Каламутность і прозорість води
17.07.2017, 17:04
admin adminych admin adminych 17.07.2017, 17:04 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
Особенности печати баннеров для наружной и внутренней рекламы
17.07.2017, 13:13
admin adminych admin adminych 17.07.2017, 13:13 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Мгновенные займы: финансовая свобода или кредитная кабала
12.07.2017, 12:53
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 12:53 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
Особенность подключения к интернету и цифровому телевидению в компании IPnet
10.07.2017, 15:14
admin adminych admin adminych 10.07.2017, 15:14 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
последние комментарии
Виктория123 к материалу
Лучшая прогулочная коляска для лета
Наша Анекс Классик отлично подходит как для лета, так и для зимы.
Вчера, 16:01
Виктория123 к материалу
Как выбрать качественный товар для детей
Спасибо за статью, мы много качественных игрушек покупали на сайте mamakupi.ua.
Вчера, 15:57
vanam к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Всегда свежая информация по онлайн кредитования на creditme.com.ua. Актуальные рейтинги компаний на основе собственного анализа отзывов
Вчера, 15:49
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII