Дневник обывателя: Cумы становятся самым закрытым городом

Вторник. 18 июля. Сумы. Не знаю, осталось ли понятие «закрытый город» после того, как почил СССР, но в Сумах оно реанимируется. В былые времена, когда случалось заниматься опросами среди сумчан на самые различные темы, то люди реагировали адекватно — пытались высказать личный взгляд на какую-нибудь проблему. Получалось по-разному — в меру образования, знания темы, интеллекта, чувства юмора. Шли годы, сумчане стали меняться. У каждого появилась собственная проблема или свой эксклюзивный рецепт всеобщего счастья. Остальные стороны жизни стали для людей неинтересными частностями. На вопрос о работе железной дороги можно было поучить ответ: «О чем вы там думаете и пишете?! Вон на прокуратуре национального флага нет!» Флага действительно нету, а Земля все вертится, и поезда ходят или — наоборот, не ходят. «Вы доверяете банковской системе?» «Напишите лучше, сколько кто из депутатов украл! Могу дать бомбовый материал, но анонимно!» Но прошел и этот этап. Масса людей стали присылать письма о том, как быстро и дешево спасти Украину. Точнее, массу писем стал присылать весьма ограниченный круг. Зато на любой вопрос каждый норовил рассказать о сокровенном. Однако, прошло и это. Люди замолчали, наотрез отказываются общаться на самые невинные темы. Даже баянист с Сотни, которого мы всегда считали личностью открытой, и тот прикрылся баяном при нашей попытке его сфотографировать. Ладно, земляки, будьте все инкогнито, а город пусть станет настолько закрытым, что мы сами перестанем его замечать.