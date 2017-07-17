Среда. 19 июля. Сумы. Утром, приближаясь к редакции, машинально свернул на любимую дорожку, ведущую от памятника Кобзарю к нашему крыльцу. Не ту дорожку, которую протоптали поперек газона нетерпеливые, а правильную, ту, на которой сохранились остатки асфальта. И вдруг попадаю в тупик — прохода нет, ведутся работы. Выгрузили тротуарную плитку, мужики рассыпают щебень. Неужели здесь евротрасса пройдет?! Аж не верится, но все равно — УРА! Просто руку пожать хочется каждому трудящемуся конкретно здесь человеку, но лучше не надо — опыт общения с пролетариатом богат, ярок, но местами печален. Спасибо вам на расстоянии, мужики! А тупик — он временный, я же понимаю. Сколько их уже было и будет, этих тупиков. Зато несколько метров родного города приобретут вид, который можно будет назвать европейским хотя бы по замыслу.Оказавшийся рядом знакомый развил мою мысль: «Я в этом разбираюсь. Если хоть в чем-то нарушат технологию — через месяц дороге гаплык. Не веришь — посмотри на Соборную!» Я не посмотрел. Просто устал уже смотреть на Соборную.
Дневник обывателя: Cумы — город европейских дорожек, стежек и тупичков
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