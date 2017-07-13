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Дневник обывателя: буреломы и дуболомы в Сумах

Вчера, 17:05 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Город, Мнение Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
Дневник обывателя: буреломы и дуболомы в Сумах

Понедельник. 17 июля. Сумы. На улицах Сум замечены большие груды отделенных от деревьев веток. Многие граждане принимают это за следы деятельности урагана, который пронесся над городом совсем недавно. Но это не стихия, а если и стихия, то совсем иного рода. Во-первых, во многих местах ветки уже сгребли в хорошо сформированные кучи, причем около мусоросборочных контейнеров, так что подойти и выбросить мусор составляет определенную проблему. Тем более, что отходы нас убедительно просят сортировать, а подойти именно к емкости для полиэтилена и пластиковой тары труднее всего, потому что этих контейнеров один или два на мусороприемную «батарею». Во-вторых, и в-главных листва на ветках совершенно свежая и хорошо заметно, что ветки аккуратно срезались, а не отрывались. Что же, на Соборной, например, очень красиво подрезали кроны кленов — приятно посмотреть, даже случайные прохожие хвалили. А то, что от дерева отпало — вероятно, сюда попало. Закон сохранения добра во вселенной: если в одном месте происходит что-то хорошее, то в другом обязательно случится какая-нибудь гадость такого же масштаба.

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