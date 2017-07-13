Понедельник. 17 июля. Сумы. На улицах Сум замечены большие груды отделенных от деревьев веток. Многие граждане принимают это за следы деятельности урагана, который пронесся над городом совсем недавно. Но это не стихия, а если и стихия, то совсем иного рода. Во-первых, во многих местах ветки уже сгребли в хорошо сформированные кучи, причем около мусоросборочных контейнеров, так что подойти и выбросить мусор составляет определенную проблему. Тем более, что отходы нас убедительно просят сортировать, а подойти именно к емкости для полиэтилена и пластиковой тары труднее всего, потому что этих контейнеров один или два на мусороприемную «батарею». Во-вторых, и в-главных листва на ветках совершенно свежая и хорошо заметно, что ветки аккуратно срезались, а не отрывались. Что же, на Соборной, например, очень красиво подрезали кроны кленов — приятно посмотреть, даже случайные прохожие хвалили. А то, что от дерева отпало — вероятно, сюда попало. Закон сохранения добра во вселенной: если в одном месте происходит что-то хорошее, то в другом обязательно случится какая-нибудь гадость такого же масштаба.
Дневник обывателя: буреломы и дуболомы в Сумах
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