Дневник обывателя: в Америке хорошо, а у нас завод новый

Среда. 12 июля. Сумы. Этот день так и просится, чтобы его сделали выходным. Такая себе сиеста посреди недели. Все в городе к этому тоже располагает: Президент приехал, деревья подстригли, мусор убрали, флажки развесили, полицию расставили, завод новый открыли. Плюс погода знойная. К отдыху располагает больше, чем к работе.

Говорили с другом, который сейчас в Америке. У него все хорошо, это радует. Он за наш новый завод порадовался, тоже приятно. Поехал он туда от аграрного университета на практику-работу, там задержался, возвращаться не собирается. Значит не все так плохо в аграрном. Перспективы для студентов хорошие. Друг диплом получил американский, работу нашел не пыльную, деньги приличные… Не женился еще. Американки не серьезные. Получается украинки в этом плане лучше. Порадовало.