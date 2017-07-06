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12.07 Среда

Дневник обывателя: в Америке хорошо, а у нас завод новый

Сегодня, 17:02 Категория: Новость Рубрика: Мнение Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
Дневник обывателя: в Америке хорошо, а у нас завод новый

Среда. 12 июля. Сумы. Этот день так и просится, чтобы его сделали выходным. Такая себе сиеста посреди недели. Все в городе к этому тоже располагает: Президент приехал, деревья подстригли, мусор убрали, флажки развесили, полицию расставили, завод новый открыли. Плюс погода знойная. К отдыху располагает больше, чем к работе.
Говорили с другом, который сейчас в Америке. У него все хорошо, это радует. Он за наш новый завод порадовался, тоже приятно. Поехал он туда от аграрного университета на практику-работу, там задержался, возвращаться не собирается. Значит не все так плохо в аграрном. Перспективы для студентов хорошие. Друг диплом получил американский, работу нашел не пыльную, деньги приличные… Не женился еще. Американки не серьезные. Получается украинки в этом плане лучше. Порадовало.

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