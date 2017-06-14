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Дневник дня: аэромобильный и ведический десанты в Сумах

Сегодня, 17:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
Дневник дня: аэромобильный и ведический десанты в Сумах

Сегодня — Ильин день. Праздник не только церковный, но и воздушно-десантный. С утра десантники провели торжественные встречи у соответствующих памятников, а к полудню воинов в беретах и тельняшках в городе видно не было. Видимо, держатся летающие солдаты поближе к водоемам, к прохладе. Да оно и понятно — плюс 35! На здоровье и спасибо за службу! Замечен в городе и десант иного рода — не слишком воздушный, а, скорее духовный. Ребята в экзотических одеждах представляются то ли студентами, то ли профессорами Ведической академии — оказывается. есть такая в Киеве. Проповедуют понемногу свое учение, распространяют литературу, ненавязчиво предлагают делать пожертвования. Религиозный ортодокс возмутился бы: «Чего это они тут?! Неприсуще нам такое, в православный храм ходить надо, туда же и пожертвования нести!» Но познакомившись с одним из них, мы заметили, что в общем то ничему плохому ребята не пытаются научить. Ну, курить нельзя, пить нельзя, мяса — тоже нельзя, секс — можно, но исключительно в порядке исполнения супружеского долга. И главное, что их отличает от других проповедников — ни слова о том, что они единственно правильные.

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