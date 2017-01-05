Панорама / сумы / новости / события / комментарии
16.01 Понедельник

Для тех, кто не в курсе: законодательные изменения, что вступили в силу

Сегодня, 15:00 Категория: Новость Рубрика: Экономика Регион: Украина
Панорама Панорама
Для тех, кто не в курсе: законодательные изменения, что вступили в силу

Для многих украинцев, 2017 год начался с множества различных нововведений. Преимущественно, изменения носят экономический характер. Среди нашумевших – увеличение минимальной заработной платы, повышение налогов и акцизов.
С 1 января запущена накапливаемая система пенсий. Человек на протяжении жизни откладывает деньги на индивидуальный счет с последующим использованием при выходе на пенсию. Также было увеличено стоимость кабельного телевидения и расширен круг лиц, которые должны подавать электронные декларации. Изменения коснулись и аграрного сектора: отменено специальный режим и увеличено объем дотаций. Сфера здравоохранения теперь тоже под присмотром, поскольку государство ввело регулирование цен на ряд препаратов. Детали смотрите в инфографике «Слово и дело».

Напечатать Письмо автору Просмотров 285 Комментариев 0

читайте также
Новшества 2017-го: полезно знать 2 фото
Новшества 2017-го: полезно знать
05.01.2017, 14:25 Новость
Панорама Панорама 05.01.2017, 14:25 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Украина Просмотров 172 Комментариев 0
В долгах как в шелках 2 фото
В долгах как в шелках
22.11.2016, 16:16 Новость
Панорама Панорама 22.11.2016, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Мир, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 191 Комментариев 0
Ипотека в разных странах
Ипотека в разных странах
22.11.2016, 15:17 Новость
Панорама Панорама 22.11.2016, 15:17 Категория: Новость Рубрика: Экономика Регион: Мир Просмотров 87 Комментариев 0
На Сумщине земля-кормилица и бюджету подспорье
На Сумщине земля-кормилица и бюджету подспорье
14.11.2016, 16:17 Новость
Панорама Панорама 14.11.2016, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы Просмотров 55 Комментариев 0
Водка на Сумщине подорожает
Водка на Сумщине подорожает
10.11.2016, 13:15 Новость
Панорама Панорама 10.11.2016, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Закон, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 283 Комментариев 0
На Сумщине депутатам «добавили»
На Сумщине депутатам «добавили»
21.10.2016, 15:45 Новость
Панорама Панорама 21.10.2016, 15:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 233 Комментариев 0
Обицянки-цяцянки: животноводы Сумщины страдают от неуплат
Обицянки-цяцянки: животноводы Сумщины страдают от неуплат
03.10.2016, 10:14 Новость
Панорама Панорама 03.10.2016, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Экономика Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 99 Комментариев 0
Дорогая коммуналка: на Сумщине субсидию получают почти 90%
Дорогая коммуналка: на Сумщине субсидию получают почти 90%
03.10.2016, 09:17 Новость
Панорама Панорама 03.10.2016, 09:17 Категория: Новость Рубрики: ЖКХ, Область, Общество, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 227 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 195 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 219 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Справа «ліквідація». Почали з хворих
Ну так да, однозначно возле больницы есть хорошая парковая зона - самое лучшее место для нового особнячка власть имущих.
Сегодня, 12:24
Анна Янчук к материалу
Удобный и доступный шопинг в интернет-магазинах
Я уже давно большую часть покупок делаю в интернет-магазинах. Конечно, есть такие товары, которые лучше покупать оффлайн - еда, парфюмерия, ...
Сегодня, 12:19
ukrop к материалу
На Сумщине активно закрывают бизнес
Президент Петро Порошенко став найбагатшим чиновником України. Як повідомляє "Forbes Україна", сім'я президента має в розпорядженні 940 млн доларів. При ...
Вчера, 20:05
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII