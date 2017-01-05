Для тех, кто не в курсе: законодательные изменения, что вступили в силу

Для многих украинцев, 2017 год начался с множества различных нововведений. Преимущественно, изменения носят экономический характер. Среди нашумевших – увеличение минимальной заработной платы, повышение налогов и акцизов.

С 1 января запущена накапливаемая система пенсий. Человек на протяжении жизни откладывает деньги на индивидуальный счет с последующим использованием при выходе на пенсию. Также было увеличено стоимость кабельного телевидения и расширен круг лиц, которые должны подавать электронные декларации. Изменения коснулись и аграрного сектора: отменено специальный режим и увеличено объем дотаций. Сфера здравоохранения теперь тоже под присмотром, поскольку государство ввело регулирование цен на ряд препаратов. Детали смотрите в инфографике «Слово и дело».

