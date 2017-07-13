Действуйте логично: гороскоп на 12 октября

Очень опасно строго следовать подсказкам, полученным от своей интуиции. Шестое чувство в этот день станет далеко не самым лучшим советником, а потому куда более правильное решение — делать все умозаключения, опираясь на железную логику.

Овен:

Овны в этот день будут получать удовольствие от выполнения рутинной работы. Энергетический потенциал будет не слишком высок, а потому вы вряд ли окажетесь способны на грандиозные профессиональные победы.

Телец:

Тельцов в этот день посетит творческое вдохновение. Вы едва дождётесь, когда завершатся часы, отведённые на работу, чтобы как можно скорей оказаться в домашних стенах и зафиксировать на бумаге всё, что породило ваше воображение.

Близнецы:

Близнецам предстоит выяснять какое-то недоразумение, случившееся по вине нерасторопного сотрудника банковской сферы. В итоге инцидент будет устранён в вашу пользу, но вы примите решение впредь не пользоваться услугами этой финансовой структуры.

Рак:

Ракам сегодня наибольший позитив доставят дела, связанные с поездками. Вы получите незабываемые впечатление от общения с новыми людьми и от уникальной природы местности, в которой вы окажетесь, выполняя выездное задание.

Лев:

Львам сегодня не стоит экономить на том, что может стать залогом своего безупречного внешнего вида. В будущем вы ещё не раз испытаете удовольствие, получая многочисленные комплименты и выслушивая бесконечные похвалы в адрес вашего хорошего вкуса.

Дева:

Девы в этот день получат доступ к какой-то конфиденциальной информации. Если вы в ту же минуту не поспешите раскрыть этот секрет посторонним, впоследствии он может сыграть хорошую службу в продвижении вашей карьеры.

Весы:

Весы сегодня будут настроены на решительную борьбу со своими деловыми конкурентами. Не исключено, что вы воспользуетесь одним из запрещённых приёмов, и этот момент станет залогом вашей победы, а также причиной мучительных угрызений совести.

Скорпион:

Скорпионы сегодня будут доводить до совершенства детали какого-то важного задания или проекта. Вы потратите много времени на эти дела, но результат превзойдёт ваши самые смелые ожидания (по итогам этой работы вы получите крупную премию или перспективное назначение).

Стрелец:

Стрельцам рекомендуется отказаться от использования авантюрных способов устройства своей личной жизни. Ваш обман обязательно рано или поздно будет раскрыт, что станет причиной расставания с человеком, которого вы планировали завоевать с помощью хитрости.

Козерог:

Козероги сегодня будут намеренно избегать ссор и конфликтов. Ещё ранним утром вы почувствуете желание провести этот день с максимальным душевным комфортом, и ради этой цели будете готовы промолчать даже в ответ на откровенные издёвки.

Водолей:

Водолеи сегодня с тоской будут пересчитывать свои свободные финансы. Чётко понимания, что этих средств вам не хватит, чтобы с комфортом протянуть до зарплаты, вы решите отказаться от всех необязательных трат и не первостепенных расходов.

Рыбы:

Рыбам следует очень осторожно вступать в диалог с посторонними. Высок риск, что кто-то из этих людей попытается усыпить вашу бдительность, чтобы впоследствии получить от вас доступ к какой-то конфиденциальной информации.