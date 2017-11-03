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06.11 Понедельник

Действуйте креативно: гороскоп на 6 ноября

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Действуйте креативно: гороскоп на 6 ноября

Стоит отказаться от традиционных методов работы. Только новаторство и креатив, проявленные сегодня, способны принести действительно ошеломительный эффект в устранении многочисленных служебных трудностей.
Овен:
Овны будут обескуражены поведением своей второй половинки. У вас вызовет шок не только тот момент, что партнёр по браку совершил крупную покупку втайне от вас (куда большее изумление вы испытаете, когда услышите сумму, которую он потратил).
Телец:
Тельцы сегодня потратят много сил на устранение бытовой неприятности. Когда даже после многих часов ваших усилий этот инцидент не будет полностью ликвидирован, вы с сожалением признаете, что лучше столь сложное мероприятие доверить специалисту.
Близнецы:
Близнецы будут полностью открыты для всевозможных контактов. Кроме обмена новостями с парой-тройкой друзей, вам предстоит вступить в диалог с очень необычным собеседником, чей взгляд на жизнь вызовет у вас сильнейшее изумление.
Рак:
Раки сегодня решатся на смелый эксперимент со своей наружностью. После этих новаторств окружающие будут задавать вам только один вопрос — кто посоветовал вам выбрать именно такую причёску и действительно ли этот человек профессионал в своём деле?
Лев:
Львы испытают трудности в общении со своим новым знакомым. Внешне вас будет очень привлекать этот человек, но по вине его грубых манер и полного отсутствия вкуса вы решите поставить жирную точку в самом начале диалога.
Дева:
Девам этот день принесёт большой профессиональный успех. Презентация вашего нового проекта, в подготовку которого вы вложили много времени, терпения и внутренних сил, вызовет массу восторженных отзывов у ваших коллег и вышестоящего руководства.
Весы:
Весы сегодня приобретут какую-то экзотическую вещицу. Когда в вашем доме появится этот необычный предмет, с визитами к вам ринутся и друзья, и дальние родственники, и даже ваш новый сосед, который найдёт крайне нелепое объяснение своему любопытству.
Скорпион:
Скорпионам сегодня ради успеха в служебных делах придётся заранее поработать над своей харизмой. Чтобы общение с потенциальными бизнес-партнёрами прошло максимально продуктивно, не забудьте перед выходом из дома примерить свою лучезарную улыбку.
Стрелец:
Стрельцы в этот день примерят на себя роль наставника для несмышлёного сослуживца. Вам доставит удовольствие что-то объяснять человеку, который вам напомнит себя в тот момент, когда вы только-только устроились на работу.
Козерог:
Унылое настроение Козерогов в этот день у многих вызовет раздражение. Чтобы окружающие при виде вас не начинали испытывать неприятные эмоции, постарайтесь сдерживать внутри все свои многочисленные переживания, комплексы или страхи.
Водолей:
Водолеям в этот день суждено отыскать очень интересного собеседника. Вас очень порадует тот факт, что теперь рядом с вами есть человек, с которым вы можете устроить словесные баталии или другим способом помериться интеллектом.
Рыбы:
Рыбам в этот день придётся выполнять утомительную бумажную работу. Чтобы как можно скорей это обременительное мероприятие завершилось, вы обратитесь за помощью к кому-то из старших коллег, но ваша просьба так и останется не услышанной.

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