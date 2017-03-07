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28.04 Пятница

Действуйте! Гороскоп на 28 апреля

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Действуйте! Гороскоп на 28 апреля

Можно предпринять шаги для получения дополнительного образования или для расширения своего кругозора. Сегодняшний день будет характеризовать повышенный оптимизм, благодаря которому усилится уверенность в собственных силах и стремление действовать.
Овен:
Овнам сегодня однозначно не хватит времени, чтобы выполнить все из ранее намеченных дел. Ближе к полудню вы осознаете, что человек физически не способен справиться со столь колоссальной нагрузкой, а потому решите отказаться от части запланированных мероприятий.
Телец:
Тельцам предстоит пережить крупный конфликт со своей второй половинкой. Предпринятые вами шаги навстречу любимому человеку не принесут ожидаемый результат. Не исключено, что итогом этого затяжного конфликта станет окончательный разрыв отношений.
Близнецы:
Близнецам сегодня следует проявить умеренный подход ко многим жизненным сферам. Вспомните основные библейские заповеди, перенесите их на себя, а затем строго придерживайтесь этих правил во всех возникающих ситуациях.
Рак:
Ракам сегодня придётся снизить до минимума все физические и интеллектуальные нагрузки. Ещё утром вы почувствуете, что хронический стресс и усталость напрочь лишили вас сил и способности действовать.
Лев:
Львам сегодня следует более оптимистично смотреть на жизнь. Если вы научитесь относиться к происходящему более спокойно и позитивно, все ваши многочисленные трудности словно сами собой исчезнут.
Дева:
Девы сегодня получат шанс возобновить прежние любовные отношения. Ваша бывшая вторая половинка сама попытается выйти на контакт. Однако вы внезапно решите, что не стоит ещё раз сближаться с человеком, который в недавнем прошлом причинил вам много страданий.
Весы:
Весам в этот день предстоит неукоснительно выполнять волю других людей. Необходимость чётко следовать рекомендациям вышестоящего руководства вызовет в вашей душе бурю негодования, но вы, не имея возможности что-либо изменить, всё-таки приметесь за работу.
Скорпион:
Скорпионам 28 апреля предстоит узнать на себе, что такое муки творчества. После нескольких часов размышлений наедине с собой, вы придёте к выводу, что самостоятельно написать стихотворное поздравление — это задание, которое вам не под силу.
Стрелец:
Стрельцам сегодня необходимо строго следовать правилам техники безопасности на работе и по дороге домой. Если есть такая возможность, откажитесь от управления транспортным средством и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электроприборы.
Козерог:
Козероги сегодня испытают лёгкое головокружение от своих побед. После того, как вы достигнете цели, к которой шли много месяцев, сначала вы почувствуете радость и ликование, а затем на смену этим эмоциям придёт лёгкая тоска и ощущение внутренней опустошённости.
Водолей:
Водолеи в этот день с колоссальным трудом смогут преодолеть целый ряд неприятностей, возникших на работе. Избавиться от многочисленных проблем вам поможет давний коллега, которого вы также не раз выручали из подобных ситуаций.
Рыбы:
Рыбы сегодня смогут найти очень необычные источники дополнительных доходов. Вы и сами сильно удивитесь, когда выясните, что ваше давнее хобби способно доставлять не только радость и упоение от своих побед, но и заметную прибыль.

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