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20.04 Четверг

В детсадах Сум снова тепло

Вчера, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В детсадах Сум снова тепло

В связи со значительным снижением температуры воздуха, в Сумах восстановлено теплоснабжение учебных и медзаведений. Вчера все учреждения образования получили от городского головы разрешение на подключение отопления. В детских садах тепло начали включать сегодня утром. Подается теплоноситель и к остальным учебно-воспитательным заведениям, находящихся в подчинении управления образования, поэтому и там, при необходимости, могут восстановить отопительный сезон.
По состоянию на утро 19 апреля все стационарные отделения были с отоплением, в поликлиниках оно появится в течение дня. Городскую детскую клиническую больницу Святой Зинаиды и городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии от тепла вообще не отключали, — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.

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