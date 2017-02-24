В детсадах Сум снова тепло

В связи со значительным снижением температуры воздуха, в Сумах восстановлено теплоснабжение учебных и медзаведений. Вчера все учреждения образования получили от городского головы разрешение на подключение отопления. В детских садах тепло начали включать сегодня утром. Подается теплоноситель и к остальным учебно-воспитательным заведениям, находящихся в подчинении управления образования, поэтому и там, при необходимости, могут восстановить отопительный сезон.

По состоянию на утро 19 апреля все стационарные отделения были с отоплением, в поликлиниках оно появится в течение дня. Городскую детскую клиническую больницу Святой Зинаиды и городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии от тепла вообще не отключали, — сообщает Информационный портал Сумского горсовета.