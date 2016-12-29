Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.03 Понедельник

Детсад на Добровольной

Сегодня, 08:37 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Детсад на Добровольной

В отдаленном микрорайоне появился новый детсад
Школу №11 им. Алексея Братушки на Добровольной реорганизовали в учебно-воспитательный комплекс №16. В школе учатся около 200 детей. Это базовая в городе школа по инклюзивному образованию: дети с проблемами здоровья учатся вместе со здоровыми сверстниками.
А теперь рядом со школьниками будут овладевать знаниями и дошколята. В младшую, среднюю и старшую группы набрали около 60 детей, со временем доберут еще около 20. Это единственный детсад в микрорайоне, рядом есть специализированный – для детей с проблемами здоровья.
Детей в школе стало меньше, вот некоторые помещения и решили перепрофилировать. Детсад открыли на территории бывших мастерских. Часть помещений на первом этаже превратились в красивые светлые группы и музыкальный класс. На ремонт потратили около 3 млн грн. из городского бюджета. Как сообщил начальник управления капитального строительства Виталий ШИЛОВ, тендер на проведение работ провели еще в прошлом году. Деньги выделили в этом.
«Это удаленный микрорайон, здесь не было своего детсада. Теперь учеников в школе будет больше: воспитанникам детсада удобнее оставаться в УВК», — считает начальник управления образования и науки Антонина ДАНИЛЬЧЕНКО. По ее словам, в Сумах есть микрорайоны, где детсады очень нужны. В частности, в 12 микрорайоне, в районе новой застройки эспланады и в районе улицы Прокофьева.

Фото мэрии
Чистота и красота. Малыши счастливы, что по утрам им не нужно ехать далеко от дома

Цитата
«Садик построили в существующих свободных помещениях школы. Это долгожданный момент», — Дмитрий Наталуха, депутат Сумского горсовета.
Саша Белая, «Панорама» №12

Напечатать Письмо автору Просмотров 190 Комментариев 0

читайте также
«Зрада зрадна» в Сумах (фотофакт) 2 фото
«Зрада зрадна» в Сумах (фотофакт)
29.12.2016, 12:55 Новость
Панорама Панорама 29.12.2016, 12:55 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 420 Комментариев 0
Сумские полицейские нашли нарушителя, покушавшегося на жизнь человека
Сумские полицейские нашли нарушителя, покушавшегося на жизнь человека
29.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 29.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 138 Комментариев 0
Вор на санках в Сумах
Вор на санках в Сумах
29.12.2016, 08:08 Новость
Панорама Панорама 29.12.2016, 08:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 342 Комментариев 0
Сумчане возмущены неадекватностью водителя маршрутки (видео)
Сумчане возмущены неадекватностью водителя маршрутки (видео)
29.12.2016, 07:25 Новость
Панорама Панорама 29.12.2016, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 714 Комментариев 0
Сумчане продолжают травмироваться
Сумчане продолжают травмироваться
28.12.2016, 18:13 Новость
Панорама Панорама 28.12.2016, 18:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье Регион: Сумы Просмотров 111 Комментариев 0
Спасите наши деньги 2 фото
Спасите наши деньги
28.12.2016, 16:25 Новость
Панорама Панорама 28.12.2016, 16:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 209 Комментариев 0
Налетай! Ярмарка в Сумах
Налетай! Ярмарка в Сумах
27.12.2016, 18:03 Новость
Панорама Панорама 27.12.2016, 18:03 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 277 Комментариев 0
Тепловой удар отложили
Тепловой удар отложили
27.12.2016, 11:19 Новость
Панорама Панорама 27.12.2016, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы Просмотров 286 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 417 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к тому, что с 20 марта машрутки не будут останавливаться на «остановках по требованию»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Интерьер в стиле поп-арт
15.03.2017, 16:19
admin admin 15.03.2017, 16:19 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Четыре аргумента, почему следует заказать эффективное продвижение сайта на site-ok.ua
14.03.2017, 11:39
admin admin 14.03.2017, 11:39 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Акустические системы Hi-Fi на любой вкус
14.03.2017, 10:56
admin admin 14.03.2017, 10:56 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
13.03.2017, 16:36
admin admin 13.03.2017, 16:36 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Что нужно учитывать при выборе светодиодной ленты
10.03.2017, 18:57
admin admin 10.03.2017, 18:57 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Решение СНБО о блокаде (инфографика)
Украина ежемесячно тратит на обеспечение жизнедеятельности территорий, подконтрольных террористам ДНР и ЛНР, около 200 миллионов долларов. http://podrobnosti.ua/1007859-ukraina-tratit-na-okkupirovannyj-donbass-200-mln-v-mesjats.html А поступающих оттуда налогов, о ...
Сегодня, 15:17
chupaka к материалу
В Сумах решительно поддержали СНБО
То, что они приняли такое решение- это хорошо. Но то, что они это делали, оглядываясь на верх - плохо. Жду не ...
17.03.2017, 14:39
chupaka к материалу
Кадры Сум: Щербак госпитализирован после ДТП
А за сбитый столб ему ничего не будет? Почему бы Щербаку не ответить за столб, только не по рыночной цене, ...
17.03.2017, 14:31
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII