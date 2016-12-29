Детсад на Добровольной

В отдаленном микрорайоне появился новый детсад

Школу №11 им. Алексея Братушки на Добровольной реорганизовали в учебно-воспитательный комплекс №16. В школе учатся около 200 детей. Это базовая в городе школа по инклюзивному образованию: дети с проблемами здоровья учатся вместе со здоровыми сверстниками.

А теперь рядом со школьниками будут овладевать знаниями и дошколята. В младшую, среднюю и старшую группы набрали около 60 детей, со временем доберут еще около 20. Это единственный детсад в микрорайоне, рядом есть специализированный – для детей с проблемами здоровья.

Детей в школе стало меньше, вот некоторые помещения и решили перепрофилировать. Детсад открыли на территории бывших мастерских. Часть помещений на первом этаже превратились в красивые светлые группы и музыкальный класс. На ремонт потратили около 3 млн грн. из городского бюджета. Как сообщил начальник управления капитального строительства Виталий ШИЛОВ, тендер на проведение работ провели еще в прошлом году. Деньги выделили в этом.

«Это удаленный микрорайон, здесь не было своего детсада. Теперь учеников в школе будет больше: воспитанникам детсада удобнее оставаться в УВК», — считает начальник управления образования и науки Антонина ДАНИЛЬЧЕНКО. По ее словам, в Сумах есть микрорайоны, где детсады очень нужны. В частности, в 12 микрорайоне, в районе новой застройки эспланады и в районе улицы Прокофьева.

Фото мэрии

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«Садик построили в существующих свободных помещениях школы. Это долгожданный момент», — Дмитрий Наталуха, депутат Сумского горсовета.

Саша Белая, «Панорама» №12