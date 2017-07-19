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Детей «фрунзенцев» отправили в лагеря

Вчера, 15:05 Категория: Новость Рубрики: Культура, Общество, Экономика Регион: Сумы
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Детей «фрунзенцев» отправили в лагеря

12 сумских семей, благодаря таланту и непосредственности своих малышей, получили путевки на Азовское море, базу отдыха «Солнечная поляна», а также в детский оздоровительный центр «Чайка».
На «Сумском НПО» подвели итоги ежегодного конкурса детских творческих работ «Моя чудова сім’я». Уже шестой год предприятие проводит этот конкурс.
В этом году общегородской социальный проект Сумского НПО, который проходит под девизом: «Мечтам свойственно осуществляться», установил свой новый рекорд — в нем приняли участие 66 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Юные писатели изо всех сил стремились очаровать жюри собственными рассказами о самых дорогих им людей, выбирая различные манеры изложения, дополняя произведения яркими фото, зарисовками, аппликациями.

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