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Детектив с сакурой в Сумах

Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Детектив с сакурой в Сумах

Как городские власти с общественностью в кошки-мышки играли
В повседневной работе городских властей нечасто происходят ситуации, в которых как в зеркале отражается стиль их работы. Но полудетективная история, только что произошедшая с празднованием года Японии и высадкой японских сакур в Сумах, именно из этой категории.
Указом президента Украины 2017 год был объявлен в нашей стране годом Страны восходящего солнца. В некоторых областных центрах год Японии отметили культурными мероприятиями, но самым популярным действом стала высадка сакур — японских вишен, которые цветут особо красиво. Произошло это не случайно- из Японии было доставлено 2500 саженцев, которое посольство фактически дарило тому или иному городу, часто в процессе посадки участвовал посол Японии в Украине Шигеки СУМИ. Ничего особого для проведения подобного мероприятия в Сумах не требовалось — городские власти должны были письменно дать согласие на такую процедуру и официально пригласить посла Японии принять в ней участие. Казалось бы, обычная бумажная работа, которая займёт от силы полчаса. Тем более что в мэрии должны были знать о годе Японии — как из официальных писем, так и хотя бы из сообщений СМИ. Да и мэр Александр ЛЫСЕНКО активно общается с мэрами других городов Украины в рамках Ассоциации городов Украины. Тем не менее с января по июнь 2017 г. ничего так и не было сделано, а тем временем все саженцы сакур посольством Японии уже были практически распределены. Тогда активист, член общественной комиссии по вопросам транспорта Владимир ДВОРНИЧЕНКО 10 июля подал в мэрию электронную петицию: «Немедленно выделить места в парках города Сумы для высадки сакур, которая приурочена к празднованию года Японии в Украине». Петиция вскоре набрала 250 необходимых голосов, и, казалось бы, дело должно было сдвинуться с места — ведь городским властям недвусмысленно напомнили, что терять такой случай завязать отношения с Японией не стоит. Забегая вперёд, отметивм, что позитивный ответ автору петиции, подписанный мэром, появился лишь три месяца спустя, в октябре… Можно лишь предположить, что он в очередной раз затерялся в бюрократической круговерти…
Тем временем депутат горсовета Дмитрий НАТАЛУХА, узнав о ситуации, взял инициативу на себя. Он связался с посольством, где ему подтвердили, что выделенные для Украины саженцы сакур закончились, но что посол Японии готов поучаствовать в церемонии их высадки в Сумах, даже если их подарит городу некий благотворитель. Единственное, что требовалось от мэрии в этом случае, — все-таки направить в посольство официальное письмо… Если вы уже смеётесь, то не спешите — дальше будет ещё интереснее. Дмитрий Наталуха от имени предприятия, соучредителем которого он является, 12 июля направил в мэрию соответствующее письмо. «Ответа на него я по состоянию на 23 октября так и не получил», — рассказывает депутат. Не дожидаясь действий от мэрии, он за счёт своего предприятия закупил в компании в Одессе, 15 саженцев пятилетних сакур. В конце августа сакуры доставили в Сумы и передали на хранение в КП «Зеленбуд». Срок хранения деревьев в таком виде составлял не больше месяца. «Перед выгрузкой я получил личное заверение от мэра Александра Лысенко, что вопрос приглашения посла Японии на высадку сакур – а это обязательное условие соучредителей предприятия — мэрия решит», — говорит Дмитрий Наталуха. Однако на протяжении сентября и начала октября вопрос так и не был решён. В результате срок хранения сакур подходил к концу, поэтому процесс их высадки назначили на 20 октября. Узнав, что мэрия так и не удосужилась к этому сроку пригласить посла Японии, Дмитрий Наталуха забрал саженцы и высадил их на территории одного из сумских ОСББ. Естественно, запланированную мэрией высадку отменили, но ненадолго — уже в понедельник 23 октября мэр и чиновники горсовета высадили в парке «Сказка» «свои» сакуры, срочно приобретённые, как сказано на сайте мэрии, на средства, «выделенные мэром, депутатами городского и областного совета». Посла Японии, естественно, на церемонии не было… «А какая мораль сей истории?» — спросит читатель. Ответом ему может быть старый эвфемизм: «Систему нужно менять».

Цитата
Депутат горсовета Дмитрий Наталуха: «Мэр Тростянца Юрий БОВА неоднократно звонил мне и приглашал перевезти сакуры в Тростянец, обещая организовать весь процесс быстро. Но я все-таки считал, что сакуры должны расти в Сумах, и отказывался».

Врез Высадка сакур в сСумах оказалась заложницей бюрократических процедур в мэрии

Фото из открытых источников

Подпись под фото «Мэрские» сакуры. Есть в этой истории и позитивный момент- в Сумах теперь растет 35 сакур, хотя посла Японии мы так и не увидели
Сергей Бондаренко, «Панорама» №44

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