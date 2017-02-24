Детали по делу Лилии Неофитной и судьи Шершака, который «выступает» по Батькивщине

На всю страну объявили главврача Ахтырской психбольницы (Сумская область) Лилию Неофитную палачом: «пытала пациентов» изощренно – холодом! Сажала больных в ледяной погреб за непослушание? Выгоняла голыми на мороз? Вырезала трубы отопления и сдала на металлолом с целью наживы? Или нарочно прикрутила вентили в котельной, а потом пришла такая к пациентам, как Морозко к Настеньке, и говорит: «Тепло ли тебе, девица? А ну-ка перепиши на меня квартиру». Напротив – обращалась во все инстанции, требуя от областного руководства прекратить создавать подопечным невыносимые условия. За собственные средства вместе с персоналом ремонтировала отопительную систему в коммунальном учреждении. Самоотверженно боролась за сохранение лечебного учреждения. Но пипл за милую душу схавал «дело врача-палача» и принялся травить женщину: «Ату ее, ату!»

Как далеко способны зайти «психоделы» из облпрокуратуры, чтобы угодить «сильным мира сего»? И ради чего/кого объявили Лилию Неофитную «врагом народа»? Детали читайте здесь: