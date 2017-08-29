Депутаты от Сумщины не блещут ни в парламенте, ни в округах

C феврал Гражданская сеть ОПОРА исследовала деятельность 88 народных депутатов, избранных в одномандатных мажоритарных округах по двум ключевым критериям: 1) законотворческая работа в парламенте; 2) активность в избирательном округе. На основе измерения 24 показателей работы депутата складывались ежемесячные рейтинги активности народных избранников/

Среди народных избранников-мажоритарщиков Сумщины в рейтинге ОПОРЫ никто не занял место в первых четырех десятках. Такие результаты сообщили представители ОПОРЫ на пресс-конференции 6 сентября в Сумах.

Олег МЕДУНИЦА (фракция «Народный фронт) и Александр СУГОНКО (официально относится к фракции Блока Петра Порошенко, хотя и написал заявление о выходе) набрали по 64 балла и разместились на 41 и 42 местах соответственно.

63 и 62 балла соответственно имеют Владислав БУХАРЕВ (фракция ВО «Батькивщина») (46 место) и Игорь МОЛОТОК (группа «Воля народа») (48 место). Андрей ДЕРКАЧ (внефракционный) набрал 57 баллов и находится на 55 месте в рейтинге.

Николай ЛАВРИК набрал 53 балла и занял 61 место.

«Среди сумских мажоритарщиков самую высокую оценку за работу на округе получил Александр Сугоняко, регулярно проводит приемы граждан, встречается с избирателями, участвует в работе органов местного самоуправления. Также активными на своих округах является Андрей Деркач, Олег Медуница, Игорь Молоток, а вот Владислав Бухарев и Николай Лаврик уже менее активны », — отметила общественная консультантка ОПОРЫ в Сумской области Ирина Стегний.

По ее словам, стоит обратить особое внимание на Николая Лаврика, который имеет привычную практику не проводить приемы граждан лично, а делегировать эту функцию своим помощникам. Вместе с тем Николай Лаврик во время работы 6-й сессии Верховной Рады посетил все пленарные заседания. Но несмотря на дисциплинированность, депутат подал не очень много законотворческих инициатив — 7 проектов законов и проектов постановлений.

Среди народных избранников Сумщины больше законопроектов и проектов постановлений инициировал Александр Сугоняко — 20, на втором месте Олег Медуница — 16 проектов. Игорь Молоток стал соавтором 6 законодательных инициатив, Владислав Бухарев и Андрей Деркач -3 и 2 соответственно.

Мероприятие инициировано Гражданской сетью ОПОРА в рамках проекта Программы USAID «СОВЕТ: подотчетность, ответственность, демократическое парламентское представительство» при поддержке Фонда «Восточная Европа».