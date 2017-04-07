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06.07 Четверг

Деньги на учебу: дорогие столичные вузы (инфографика)

Сегодня, 08:53 Категория: Новость Рубрики: Мир, Наука, Образование Регионы: Мир, Украина
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Деньги на учебу: дорогие столичные вузы (инфографика)

Абитуриенты по всей стране готовятся к вступительной компании, собирают, подают документы, впереди — экзамены. В столице находится сразу пять университетов из верхней десятки лучших вузов Украины — это Киевский политехнический, университет имени Тараса Шевченко, медицинский университет имени Богомольца, университет биоресурсов и природопользования и экономический университет имени Вадима Гетьмана.
Слово и Дело выяснило, во сколько обойдется обучение в вузах столицы. Вполне ожидаемо самым дорогим обучение в столичных вузах будет для студентов юридических факультетов — средняя цена одного года дневного обучения выше, чем у студентов других специальностей. Минимальная цена обучения на юриста в университете дизайна и технологий: здесь она составляет около 11,5 тысяч гривен в год. Самое дорогое юридическое образование в Киеве в университете Шевченко и Киево-Могилянской академии — средняя цена года обучения в них составляет 44 и 40 тысяч гривен соответственно.
Учиться на врача удовольствие тоже не из дешевых — в медицинском университете имени Богомольца год обучения обойдется в среднем в 28 тысяч гривен с лишним. Что касается технических специальностей, то самым дорогим будет обучение в университете Шевченко — 28 тысяч гривен, Киево-Могилянской академии — 26 тысяч и КПИ — 22 тысячи.
Самыми гуманными для абитуриентов технических специальностей будут цены в педагогическом университете имени Драгоманова, Национальном транспортном университете и университете технологий и дизайна — во всех трех стоимость года обучения в пределах 10 тысяч гривен.
Что касается гуманитарных специальностей, то дороже всего обучение обойдется в Киево-Могилянской академии и университете имени Шевченко: 26 и 25 тысяч соответственно.
Самыми доступными для обучения гуманитарным наукам будут педагогический университет имени Драгоманова и Транспортный университет — 13,2 и 10,8 тысяч гривен в год.

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