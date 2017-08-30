Деньги – в дерево: для свадебной традиции на Сумщине установили пень (фото)

В сквере молодоженов в Ахтырке установлен новый скульптурный объект в форме пенька для проведения сугубо местного свадебного обряда. По информации работников городского краеведческого музея, в 50-х годах прошлого века ахтырчани начали традицию забивать железные рубли в пни деревьев в день свадьбы для того, чтобы те прорастали их семейным денежным деревом. Конечно, традиция носит элемент шутки, но прижилась и много ахтырских семей в свое время приобщались к ней на берегу Ворсклы.

Отныне это можно сделать сразу же после регистрации брака на новом месте, — сообщает сайт Ахтырского горсовета.