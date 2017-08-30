В сквере молодоженов в Ахтырке установлен новый скульптурный объект в форме пенька для проведения сугубо местного свадебного обряда. По информации работников городского краеведческого музея, в 50-х годах прошлого века ахтырчани начали традицию забивать железные рубли в пни деревьев в день свадьбы для того, чтобы те прорастали их семейным денежным деревом. Конечно, традиция носит элемент шутки, но прижилась и много ахтырских семей в свое время приобщались к ней на берегу Ворсклы.
Отныне это можно сделать сразу же после регистрации брака на новом месте, — сообщает сайт Ахтырского горсовета.
Деньги – в дерево: для свадебной традиции на Сумщине установили пень (фото)
Сегодня, 10:55 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Развлечения Регион: Сумщина
В сквере молодоженов в Ахтырке установлен новый скульптурный объект в форме пенька для проведения сугубо местного свадебного обряда. По информации работников городского краеведческого музея, в 50-х годах прошлого века ахтырчани начали традицию забивать железные рубли в пни деревьев в день свадьбы для того, чтобы те прорастали их семейным денежным деревом. Конечно, традиция носит элемент шутки, но прижилась и много ахтырских семей в свое время приобщались к ней на берегу Ворсклы.
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
30.08.2017, 15:10 Новость
22.08.2017, 10:19 Новость
19.08.2017, 13:41 Новость
Панорама Подписаться 19.08.2017, 13:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Развлечения Регион: Сумщина Просмотров 797 Комментариев 0 Поддержали 0
26.06.2017, 10:10 Новость
Панорама Подписаться 26.06.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Развлечения Регион: Сумщина Просмотров 201 Комментариев 0 Поддержали 0
23.06.2017, 14:44 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.06.2017, 14:44 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 731 Комментариев 0 Поддержали 0
31.05.2017, 09:10 Новость
30.05.2017, 13:17 Новость
22.05.2017, 09:09 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 11:58
admin adminych Подписаться Вчера, 11:58 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 277 Комментариев 0 Поддержали 0
20.09.2017, 19:12
admin adminych Подписаться 20.09.2017, 19:12 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 660 Комментариев 0 Поддержали 0
20.09.2017, 12:33
admin adminych Подписаться 20.09.2017, 12:33 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
19.09.2017, 17:06
admin adminych Подписаться 19.09.2017, 17:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 390 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 14:21
admin adminych Подписаться Вчера, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
14.09.2017, 17:33
admin adminych Подписаться 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0 Поддержали 0
11.09.2017, 14:13
admin adminych Подписаться 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 103 Комментариев 0 Поддержали 0
08.09.2017, 16:56
admin adminych Подписаться 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 91 Комментариев 0 Поддержали 0
05.09.2017, 17:01
admin adminych Подписаться 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
А знаєте, мені подобається наша декомунізація. Викликає ностальгію за "совком". Проводиться вона прикольно, ну як боротьба з релігією в 20-ті ...Сегодня, 07:01
Ну как так можно, сейчас как раз дожди. Вот сволочи. Похожая ситуация намечалась в подруги в доме в прошлом году, ...Вчера, 10:51