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Денег больше, но не богатеем (инфографика)

Сегодня, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Денег больше, но не богатеем (инфографика)

За 15 лет официальные доходы на одного члена украинской семьи увеличились в 12 раз, подсчитала Госслужба статистики. Если в 2002 году на каждого приходилось в среднем по 245 грн в месяц, то в 2016-м — почти 3000 грн.
Но эксперты отмечают — расходы семей за эти годы тоже выросли в разы, поэтому говорить о том, что народ имеет больше, не приходится. Скорее наоборот, — сообщает «Сегодня»

ДОХОДЫ меньше. Как видно из инфографики, доходы населения быстрее всего росли в 2005—2008-м и 2015—2016 годах, когда оживлялась экономика страны. Последнее увеличение доходов также свидетельствует, что Украина два года старается выходить из кризиса, вызванного сменой власти.
Экономист Иван Никитченко согласен, что номинально доходы украинской семьи стали больше, чем 15 лет назад, но реальный рост намного скромнее, чем официальные 12 раз.
«Лучшим показателем будет доход в долларах США, так как цены почти на все товары у нас коррелируют с курсом американской валюты, — сказал нам Никитченко. — В 2002 году официальный доход каждого составил $46 при курсе 5,3 грн/$, а в 2016 — $116 при курсе 25,6 грн/$. То есть рост доходов в долларах — 2,4 раза, а не в 12. Самый высокий показатель был в 2013 году — $278 при курсе 8 грн/$». Это коррелирует и с официальной инфляцией за 15 лет, составившей 630%.
РАСХОДЫ больше. Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отмечает, что с учетом инфляции покупательная способность населения за 15 лет выросла весьма скромно.
«Даже последнее повышение минзарплаты до 3200 грн не поможет вывести реальные доходы населения на докризисный уровень. Чтобы люди ощутили прибавку в своих кошельках, нужно добиться роста экономики в 5—7% на протяжении хотя бы 5 лет вместо нынешних 2—3% в год».
Президент Украналитцентра Александр Охрименко уверен: главная причина того, что мы не чувствуем себя богаче — стремительный рост расходов.
«Например, литр бензина стоил в 2002 году 2 грн, сейчас — 25 грн (рост в 12 раз), за комуслуги средняя семья платила в отопсезон 250—300 грн в месяц, сейчас 2,5—3 тыс. грн (рост в 10 раз), — анализирует Охрименко. — На порядок подорожали продукты, прежде всего мясо, сыры. Взлетела цена лекарств, например, недорогие обезболивающие таблетки стоили 30 коп. за упаковку, сейчас 6 грн (рост в 20 раз). Госстатистики учитывает «средние цены по больнице», ведь, например, одежда и обувь (которые покупают намного реже, чем продукты, то есть удельный вес промтоваров в тратах намного ниже, чем на еду) за 15 лет подорожали всего вдвое».
Когда же мы разбогатеем? Аналитики утверждают, что в 2017 году рост доходов все же обгонит инфляцию, но до уровня 2013 г., когда доходы в долларах оказались максимальными, приближаться будем еще долго. По мнению Охрименко, на $240—250 среднего дохода на человека в месяц Украина выйдет в 2020 году, причем не за счет снижения курса доллара, а за счет роста зарплат и пенсий.
продукты, цены, экономика, доходы, покупательная способность

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