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День зарядит позитивом: гороскоп на 16 февраля

Сегодня, 06:22 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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День зарядит позитивом: гороскоп на 16 февраля

16 февраля 2017 года — это очень позитивный и удачный во всех отношениях день, который подарит много успеха в личных делах и всячески поспособствует продвиженью в карьере. Сегодня возрастёт стремление взаимодействовать с окружающими людьми, которые также будут очень открыты для диалога.

Овен:
Овнам 16 февраля 2017г не следует паниковать по вине мелких неприятностей. Тем более, что самые важные события этого дня ожидают вас в вечерние часы. Ими станет приятный подарок и страстное признание, которое вы получите от довольно симпатичной особы.

Телец:
Тельцы в этот день рискуют стать жертвой своего необоснованного оптимизма. Вам очень рано торжествовать, пока вы не завершили важный проект (всего один неверный поступок с вашей стороны, и труд долгих месяцев окажется под угрозой срыва).

Близнецы:
У Близнецов сегодня произойдёт крупная ссора с партнёром по бизнесу или с коллегой по работе. Если человеческий фактор препятствует вашему успеху в делах, попробуйте порвать эти связи и найти себе новых союзников.

Рак:
Ракам 16 февраля предстоит сильно скучать, выполняя монотонную бумажную работу. Чтобы эта волокита окончательно не испортила ваш эмоциональный настрой, как можно чаще отвлекайтесь от неё на диалоги с коллегами или на интернет-переписку.

Лев:
Львов в этот день ожидают временные разногласия с младшими родственниками. Уже этим вечером дети осознают свою вину и сделают первый шаг к тому, чтобы помириться с вами и забыть об утреннем инциденте.

Дева:
Девам сегодня противопоказано сидеть сложа руки и безропотно ждать, когда снизойдёт милость со стороны руководства. Если вас не устраивает нынешний оклад, об этом следует смело заявить, вызвав начальника на разговор без свидетелей.

Весы:
Весам сегодня суждено столкнуться с неожиданной выходкой своей второй половинки. Вы испытаете как минимум шок, когда ваш избранник сообщит, что потратил свой оклад на покупку какой-то странной и совершенно не пригодной в быту безделушки.

Скорпион:
Скорпионам ещё утром 16 февраля 2017 необходимо составить чёткий план своих передвижений. Сегодня вы будете очень рассеяны и непоследовательны, а потому детальный список своих обязанностей и дел станет для вас незаменимой подсказкой.

Стрелец:
Стрельцы в этот день будут не раз подвергаться резким скачкам настроения. В таком состоянии высок риск, что вы совершите какой-то опрометчивый шаг (отправите письмо не тому адресату, забудете про важную встречу или внезапно вспылите в диалоге с потенциальным бизнес-партнёром).

Козерог:
Козерогам сегодня следует отказаться от попыток во что бы то ни стало навязать окружающим свою личную позицию. Постарайтесь просто смириться, что и родственники, и ваши коллеги, и друзья могут обладать своим взглядом на происходящее.

Водолей:
Водолеям в этот день лучше отказаться от риска, азарта и от общения с малознакомыми людьми. Не игнорируйте этот совет, если вам дорога своя безопасность и спокойное существование своих близких.

Рыбы:
Сегодня возникнет большая угроза для карьерного будущего Рыб. Чтобы избежать многочисленных неприятностей, в этот день полностью откажитесь от проявления неоправданных инициатив и от участия в рискованных авантюрах.

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