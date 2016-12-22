В день влюбленных сумчане смогут воссоединить сердца за сутки

Согласно распоряжения Кабинета Министров Украины «О введении реализации пилотного проекта по государственной регистрации брака» от 13.07.2016 № 502-р, с изменениями, с 11 января 2017 года город Сумы присоединилось к списку городов где действует пилотный проект Министерства юстиции Украины «Брак за сутки».

9 февраля 2017 года, в городе Сумы проведено еще одну регистрацию брака в рамках пилотного проекта Министерства юстиции Украины «Брак за сутки». Напомним, указанной услугой в городе Сумы воспользовались две пары, которые решили соединить свои сердца именно с помощью пилотного проекта «Брак за сутки».

Регистрация брака проведена и организована Коммунальным учреждением Сумского областного совета – Сумской областной научно-методический центр культуры и искусств, который выступает организатором пилотного проекта «Брак за сутки в городе Суммы при участии Главного территориального управления юстиции в Сумской области.

Торжественная регистрация брака в рамках проекта «Брак за сутки» состоится 14 февраля этого года, где свои сердца соединят в том числе и молодожены, которые первыми подали заявление на заключение брака в рамках данного проекта, — сообщает управление юстиции в Сумской области.