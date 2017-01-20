День сулит легкость в общении: гороскоп на 17 февраля

17 февраля 2017 года будет без особых проблем удаваться обсуждение очень щекотливых вопросов. Сегодня можно попытаться наладить контакт с сильными мира сего, найти новых союзников или установить связь с зарубежными бизнес-партнёрами.

Овен:

Овны сегодня поднимут вопрос относительно будущего своих нынешних любовных отношений. Когда вы заведёте разговор на эту деликатную тему со своей второй половинкой, и вам, и ей станет ясно как день — пора задуматься о разрыве.

Телец:

Тельцы сегодня будут на редкость удачливы в практически всех без исключения аспектах жизни. Пока Фортуна к вам настолько благоволит, сделайте активные шаги на встречу мечте, которую вынашиваете с раннего детства.

Близнецы:

Близнецам сегодня суждено столкнуться с мелкими финансовыми затруднениями. Вечером, посещая какой-то магазин, вы увидите товар своей мечты, но не сможете его приобрести из-за недостатка ничтожно маленькой денежной суммы.

Рак:

Раки сегодня поддадутся своим давним комплексам неполноценности. Отсутствие веры в себя помешает вам заключить перспективный деловой контракт или добиться внимания симпатичного вам представителя противоположного пола.

Лев:

Львам 17 февраля следует быть начеку, чтобы не пасть жертвой происков своих конкурентов. Самое правильное для вас решение на этот день — отказаться от принятия важных шагов и сосредоточиться на выполнении рутинной работы.

Дева:

Девы сегодня не смогут полноценно сосредоточиться на работе. Вас регулярно будут отвлекать звонки и СМС, из которых вы поймёте только одно — вчерашний знакомый помнит о вас и мечтает встретиться снова.

Весы:

Весы 17 февраля 2017 г задумаются о кардинальной смене своего привычного стиля. Однако ваши попытки самостоятельно измениться принесут довольно плачевный результат (доказательством тому станут лукавые улыбки друзей, оценивших вашу экстравагантную причёску).

Скорпион:

Скорпионы в этот день будут очень избирательны при выборе новых знакомых. Вы очень холодно и заносчиво примите в свой служебный коллектив новых коллег, которые ни коим образом не заслужили подобное отношение.

Стрелец:

Стрельцам сегодня опасно начинать новые любовные отношения. Человек, которого вы избрали для очередной короткой интрижки, будет жестоко мстить в тот момент, когда вы «наиграетесь» в любовь и сообщите ему о разрыве.

Козерог:

Сегодняшний день поспособствует раскрытию многих творческих талантов Козерогов. Обсуждая что-то в кругу коллег, вы совершенно неожиданно для себя продемонстрируете умение петь (рисовать или писать лирические стихотворения).

Водолей:

Водолеям сегодня придётся вплотную задуматься о смене привычной стратегии в карьерных вопросах. Вам пора перестать терпеливо ждать, пока начальство вспомнит о вас, и перейти к тактике «активного самопиара».

Рыбы:

Рыбам сегодня понадобится совет старшего друга. После того, как этот человек поможет вам разобраться с происходящим в своей душе, вам станет значительно спокойней и легче.