День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)

В день Соборности Украины — 22 января – в Сумах прошёл ряд акций, посвящённых празднику. Ветераны АТО и представители властей возложили цветы к могилам воинов, погибших на Донбассе, а также к памятнику Т. Шевченко. В филармонии состоялся праздничный концерт, а участники ансамбля «Гармония» исполнили украинские народные песни. Одной из самых значительных акций стало создание «Цепи единения» на Харьковском мосту через Псел. Организаторами акции выступили ряд национально-патриотических организаций. Две группы участников акции численностью более 150 человек развернули на обоих берегах большие сине-жёлтые и красно-черные флаги, взялись за руки, создав живую цепь, а потом начали движение навстречу друг другу. Участники акции скандировали «Слава Украине!» «Героям слава!», «Одна единая навеки Украина!» и другие. В середине моста обе группы встретились, создав единую живую цепь и исполнив Гимн Украины. Среди участников акции также были представители городской и областной власти.