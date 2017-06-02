День в пути: гороскоп на 16 июня

Идеально подходит для совершения различного рода поездок. Сегодня в пути будут происходить удивительные события (речь идёт о встречах с влиятельными людьми, а также о знакомствах с симпатичными представителями противоположного пола).

Овен:

Овнам суждено стать жертвой чьего-то непрофессионализма. Не исключено, что дилетант, взявший в руки ножницы, испортит вашу причёску, или вы обратитесь за консультацией к врачу, от которого услышите в корне неверный диагноз.

Телец:

Тельцы сегодня будут строго придерживаться данных раннее обещаний. Вы поступите в ущерб себе и откажетесь от перспективного задания, чтобы человек, который в этот день очень рассчитывал на вас, смог реализовать намеченные планы.

лизнецы:

Близнецы в этот день почувствуют непонятную моральную напряжённость. Вплоть до позднего вечера вам так и не станут известны причины этих тревог, но и прогнать их прочь от себя вы не найдёте никакого подходящего способа.

Рак:

Раки проведут этот день за продуктивным общением. Ваша заразительная жизнерадостность поспособствуют тому, чтобы каждый из потенциальных бизнес-партнёров проникся к вам огромной симпатией и дал положительный ответ на предложенные вами идеи.

Лев:

Львы в этот день даже в домашних стенах будут общаться по схеме «начальник-подчинённый». Близким родственникам очень не понравится выполнять ваши приказы, и они поднимут «восстание» против этой необоснованной тирании.

Дева:

Девам будут отлично удаваться мероприятия, направленные на заботу о своём здоровье. После работы вы отправитесь в тренажёрный зал, прокачаете все группы мышц, после чего испытаете усталость и огромную гордость за свою выносливость.

Весы:

Доброта, проявленная Весами в этот день, принесёт неожиданные дивиденды. Пожилой человек, которого вы проводите до дома, окажется очень состоятельной особой, не имеющей претендентов на своё внушительное наследство.

Скорпион:

Скорпионы в этот день смогут насладиться полной идиллией в отношениях со своей второй половинкой. В вашей паре воцарится долгожданный покой после крупной покупки, которую вы и ваш любимый человек совершите совместными усилиями.

Стрелец:

Стрельцам сегодня следует избегать физического и интеллектуального переутомления. Чтобы и впредь планомерно продвигаться в карьере, вам необходимо выбрать более медленный темп и отказаться от внеурочной работы.

Козерог:

Козерогам в этот день не захочется следовать воле вышестоящего руководства. Вы позволите себя проявить «самодеятельность» в выполнении очень ответственного проекта, и именно благодаря такому подходу получите заветные лавры победителя.

Водолей:

Планомерной работе Водолеев будут мешать мелкие технические проблемы. Не желая ждать, пока появится специалист и устранит поломку компьютера, вы решите произвести самостоятельный ремонт, который приведёт к очень плачевному результату.

Рыбы:

Рыбы в этот день поддадутся всеобщей панике и волнению. Ваши сослуживцы, опасаясь потенциального увольнения, попытаются организовать коллективный «бунт», и вы дадите согласие на участие в этом проекте.